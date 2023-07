WhatsApp: aprenda a IMPEDIR que estranhos falem com você

Evite estranhos no WhatsApp – Dentre os inúmeros avanços tecnológicos presentes no cotidiano, os aplicativos de mensagens instantâneas ocupam um papel de destaque na comunicação digital. Nesse contexto, o WhatsApp, aplicativo amplamente popular e parte integrante do dia a dia de milhões de pessoas, introduziu recentemente um novo recurso voltado à proteção e privacidade dos usuários. A novidade permite o silenciamento automático de chamadas originadas de números desconhecidos, servindo como um escudo eficaz contra a intrusão de chamadas indesejadas, principalmente aquelas relacionadas a golpes e spam, fenômenos que têm se tornado cada vez mais comuns em plataformas de mensagens.

Proteja sua privacidade no WhatsApp ativando o recurso de silenciar chamadas de números estranhos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Silencie os estranhos no seu WhatsApp

É válido ressaltar que a implementação deste novo recurso exige que o usuário esteja com a versão mais recente do WhatsApp instalada no seu dispositivo. Portanto, é recomendado a todos que verifiquem as atualizações disponíveis para o aplicativo na loja de aplicativos do sistema operacional do seu dispositivo, seja ela a App Store para dispositivos iOS (https://www.apple.com/br/app-store/) ou a Google Play Store para dispositivos Android (https://play.google.com/store).

Para usufruir dessa nova funcionalidade, primeiramente, é necessário acessar o menu de configurações do aplicativo. Ao abrir o WhatsApp, será possível visualizar, no canto superior direito da tela, um ícone que varia entre três pontos dispostos verticalmente ou uma linha horizontal, a depender do sistema operacional do aparelho. Clicando neste ícone, o usuário será direcionado ao menu de configurações do WhatsApp.

Após acessar o menu de configurações, o usuário deve procurar a opção “Privacidade”. Através dessa seção, o WhatsApp proporciona a possibilidade de personalizar as configurações de privacidade da conta, reforçando a autonomia do usuário sobre seus dados e interações na plataforma. Dentro da opção “Privacidade”, é possível encontrar a seção denominada “Chamadas”.

Na seção “Chamadas”, os usuários podem ajustar as preferências relacionadas às ligações realizadas através do aplicativo. É nesse local que a opção “Silenciar chamadas desconhecidas” pode ser ativada, permitindo assim que o aplicativo silencie automaticamente todas as chamadas recebidas que partem de números não salvos na lista de contatos do usuário.

Recurso ativado

Uma vez ativado, o recurso funciona de forma a silenciar todas as chamadas de números desconhecidos, sem emitir alertas sonoros ou visuais. No entanto, o registro dessas chamadas permanece na lista de chamadas recentes do usuário, com a observação “chamada desconhecida silenciada”. Isso permite que o usuário, caso deseje, verifique posteriormente se alguma chamada de seu interesse foi automaticamente silenciada.

O novo recurso promove maior controle, privacidade e tranquilidade para os usuários do WhatsApp, proporcionando um ambiente mais seguro e livre de perturbações. Evitando chamadas não solicitadas, principalmente aquelas provenientes de possíveis golpes, o usuário pode decidir com mais critério quais ligações deseja atender.

A ferramenta de silenciamento de chamadas desconhecidas está disponível para todos os usuários do WhatsApp, tanto em dispositivos iOS quanto Android, desde que sejam utilizadas as versões mais recentes do aplicativo. Se ainda não tiver habilitado esse recurso, siga as orientações acima para uma experiência mais segura e personalizada no uso do WhatsApp.

