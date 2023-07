Por que não pode usar ESTAS 5 roupas dentro do avião

Se você ama viajar, principalmente se for de avião, você já deve saber que para viajar nas alturas é necessário passar por alguns processos, como por exemplo passar pela zona de segurança. É um momento em que todos querem que acabe logo, mas o que muitos não sabem, principalmente quem vai andar de avião pela primeira vez é que as roupas podem te ajudar ou te atrapalhar.

Por isso, trouxemos algumas dicas de roupas que podem ser evitadas quando for viajar de avião e ajudar no embarque para evitar alguns transtornos.

Escolha certa de roupas dentro do avião

O aeroporto é um local que sempre está em constante movimentação, muitos se enganam quando pensam que o aeroporto só fica cheio em época de férias, na verdade é o ano todo. E você que vai viajar a sua primeira vez de avião, saiba que tem processos a serem concluídos antes de realmente entrar no avião, por mais que possa parecer algo bobo, a roupa com que viaja faz total diferença.

Se deseja passar pela área da segurança rápido, veja abaixo as roupas que devem ser evitadas.

Roupas oversized

Por mais que são roupas confortáveis, são peças que podem ser suspeitas, pois elas são um pouco largas, e tem como colocar muita coisa dentro delas. Devido a isso, a segurança do aeroporto pode pedir para fazer a revisão completa se estiver usando uma roupa assim.

Sapatos com detalhes de metal

A nossa dica é para que não use sapato com metal, até para evitar constrangimento esses detalhes podem acionar algum alarme dentro do aeroporto. E se acontecer também das solas do sapato forem grossas, alguns seguranças podem pedir para você retirar.

Excesso de acessórios no cabelo

Por mais que ninguém achasse isso, infelizmente tem a hipótese de ter que tirar alguns acessórios no cabelo, principalmente se for muitos, para economizar seu tempo, evite ir com isso no cabelo.

Roupas com excesso de bolsos

Como citamos acima as roupas oversized, o excesso de bolso nas roupas também pode levantar algumas suspeitas no segurança do aeroporto de que o passageiro possa estar levando algo.

Joias

Comentando ainda sobre os alarmes, cuidado para não ir com muitos anéis, colares, brincos, itens assim que podem acionar o alarme do aeroporto.

Para que sua viagem seja tranquila e sem problemas segue essas dicas.

