Nos últimos anos o índice de compras internacionais aumentou bastante. Agora promete aumentar muito mais após a parceria do Nubank e a fintech de pagamentos EBANX. Agora será possível realizar pagamentos internacionais através do NuPay. Aumentando ainda mais a segurança e praticidade durante as compras online. Entenda como funciona e o porquê é mais seguro.

Novo benefício do Nubank promete ampliar as compras na internet | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona o NuPay?

Trata-se de um modelo de pagamento exclusivo do Nubank. Na qual não é necessário inserir os dados do cartão de crédito para concluir as compras online — agilizando muito mais o processo e garantindo mais segurança para ambas as partes.

Essa novidade é oriunda de uma parceria entre o Nubank e a EBANX. Uma das fintechs de pagamentos para populares do mundo. Essa parceria irá auxiliar mais de 70 milhões de clientes, aumentando ainda mais as camadas de proteção que já há no roxinho.

É válido lembrar que será possível realizar parcelamento em até 12 vezes. Há de abrir uma das maiores portas do Brasil nos últimos meses para compras online. Haja vista que agora irá facilitar muito mais as compras online através do roxinho.

Logo após optar pelo NuPay nos sites parceiros, será necessário estar com o aplicativo instalado. Feito isso: o usuário será redirecionado automaticamente para o aplicativo bancário: confirmando os 04 dígitos e pronto. Não é necessário compartilhar a senha do cartão com a instituição de venda.

É válido ressaltar que essa opção é selecionada diretamente pelo aplicativo do Nubank. Caso o cliente não queira usar, pode continuar com o modelo tradicional do cartão de crédito virtual, que também dá uma segurança a mais para os clientes nas compras online.

Leia mais: SONHO realizado! Will Bank decide pagar fatura dos novos clientes

Maior segurança e menos riscos de fraudes

O NuPay garante muito mais segurança e possibilita até mesmo um limite a mais nas compras do cartão de crédito. O NuPay pode ser usado de duas maneiras: crédito ou débito. Atualmente é comum que os criminosos usem de ferramentas phishing para roubar dados dos clientes.

Ao usar o NuPay os clientes já têm uma garantia extra de que isso não irá acontecer. Estudos estimam que o comérciodo digital no Brasil irá crescer 25% neste ano de 2023, atingindo mais de 260 bilhões de dólares em transações.

O Brasil é um dos maiores mercados do comércio digital da América Latina. Lembrando que com essas novas parcerias será possível elevar os índices de compras. Como destaca o vice-presidente de produto do EBANX, Erika Daguani.

Portanto, a novidade já está disponível para os clientes Nubank e pode ser acessada por qualquer usuário. Sendo necessário apenas ter limite ou saldo disponível.

Leia mais: Receita Federal emite comunicado e avisa quem receberá restituição em julho