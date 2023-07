Mega-Sena: atenção para os NÚMEROS que sempre são sorteados

Números da Mega-Sena – O mistério envolvendo os números que mais saíram na Mega-Sena, uma das loterias mais populares da Caixa Econômica Federal, acaba de ser desvendado por uma pesquisa recente. Essa descoberta promete ser uma adição intrigante ao arsenal dos apostadores brasileiros, embora todos saibam que a Mega-Sena, em última análise, é um jogo de pura sorte.

Conheça os números mais sorteados na história da Mega-Sena e aumente suas chances de ganhar.

Os números mais sorteados da Mega-Sena

Muito mais que um simples jogo de loteria, a Mega-Sena conquistou uma posição de destaque no imaginário do brasileiro. A cada sorteio, milhares de apostadores tentam a sorte, na esperança de acertar os tão cobiçados seis números e mudar de vida. Agora, um levantamento divulgado recentemente poderá mudar a maneira como esses sonhadores selecionam seus números.

Segundo a pesquisa, os números mais sorteados na história da Mega-Sena até hoje são o 10 e o 53. O primeiro, número 10, ocupa o topo do ranking, com 302 aparições. Logo atrás, o número 53 apareceu 300 vezes. Contudo, é crucial ressaltar que, mesmo que esses números tenham saído mais vezes no passado, isso não significa que serão sorteados em futuros sorteios. O sorteio é totalmente aleatório e, portanto, todos os números têm as mesmas chances de serem escolhidos.

Além desses dois, outros números também mostraram sua “popularidade” nos sorteios da Mega-Sena. São eles: o número 5, que já foi sorteado 288 vezes; o 37, que apareceu 282 vezes; o 33, com 281 vezes; e, finalmente, o número 23, que já foi sorteado 278 vezes.

Mas não só de números populares vive a Mega-Sena. A pesquisa também revelou os números que menos saíram em sorteios. Estão na lista o 26, 55, 21, 15, 22, 48, 9, 7, 3 e 31. Esses números, de acordo com o levantamento, são os que menos foram sorteados até hoje na Mega-Sena.

Como funciona

A Mega-Sena funciona de forma bastante simples. Para quem ainda não está familiarizado com o jogo, no volante, que é a cédula onde o apostador faz suas escolhas, estão dispostos 60 números. A missão é acertar os seis que serão sorteados em cada edição do jogo. Contudo, nem só de acertos totais vive um apostador. Prêmios também são concedidos àqueles que acertarem quatro ou cinco números dos sorteados.

Os mais aventureiros ou os que confiam mais na sorte podem escolher apostar em mais números. O volante permite ao apostador marcar entre 6 e 15 números. Aumentar o número de escolhas eleva as chances de ganhar, mas também aumenta o valor da aposta.

Para quem prefere deixar tudo nas mãos do acaso, a Mega-Sena oferece a opção “Surpresinha”. Ao selecioná-la, o sistema da Caixa escolhe automaticamente os números da aposta, tirando do apostador a responsabilidade de selecioná-los.

Os sorteios da Mega-Sena acontecem às quartas-feiras e aos sábados. A cada sorteio, milhões de brasileiros cruzam os dedos, torcendo para que seus números sejam os escolhidos. Agora, com essas informações em mãos, quem sabe um novo padrão de escolha de números não comece a surgir entre os apostadores?

