Atualização do WhatsApp traz GRANDE NOVIDADE para personalizar o seu perfil

Novidade para o perfil do WhatsApp – O popular aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp, em sua busca contínua por melhorar a experiência do usuário, está atualizando a maneira como você interage em suas conversas. Um novo pacote de avatares animados está sendo introduzido para a versão beta do aplicativo, permitindo que os usuários adicionem um toque pessoal e expressivo às suas interações.

O novo recurso do WhatsApp permite aos usuários personalizar o perfil com avatares animados. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Personalize seu perfil no WhatsApp

Esta nova implementação de avatares animados chega logo após o ajuste das bolhas de conversas nas comunidades, destacando o compromisso do WhatsApp em manter sua plataforma amigável e interativa. A atualização que traz essa inovação foi liberada recentemente, de acordo com informações divulgadas pelo portal especializado WABetaInfo. O recurso está presente na versão 2.23.15.6 do WhatsApp para Android e também já está disponível para os usuários do sistema iOS.

Veja também: Alerta: desafio no WhatsApp faz menina de 12 anos se cortar e fugir de casa

O fascinante dos novos avatares animados é a forma como eles adotam o padrão pré-definido pelo usuário, oferecendo um meio atraente e dinâmico para os usuários expressarem seus sentimentos. Trata-se de um acréscimo significativo que potencializa o uso dos avatares, proporcionando interações mais coloridas e expressivas na plataforma.

Além disso, os avatares animados amplificam a dinâmica dos adesivos do WhatsApp, uma vez que seguem o mesmo princípio dos emojis animados. Essa combinação de animações traz uma nova camada de interatividade para a plataforma, incentivando o engajamento do usuário de maneira divertida e autêntica.

Essa recente atualização do WhatsApp lembra bastante um recurso popular do Snapchat, conhecido como Bitmoji. Tal funcionalidade permite que os usuários do Snapchat criem avatares personalizados animados, o que tem sido um grande sucesso entre os usuários daquela plataforma. A incorporação de um recurso similar pelo WhatsApp demonstra o esforço contínuo da empresa em melhorar a experiência de seus usuários, mantendo-se competitiva no mercado de aplicativos de mensagens.

Recurso em desenvolvimento

É importante salientar, no entanto, que esse recurso de avatares animados está em um estágio inicial de desenvolvimento. Atualmente, ele não está disponível para todos os usuários que participam do programa beta do WhatsApp. Portanto, pode levar algum tempo até que este recurso esteja disponível no canal estável do aplicativo.

A novidade dos avatares animados está diretamente relacionada a outro recurso do WhatsApp que sugere stickers aos usuários. Este é mais um passo na direção de tornar a plataforma do WhatsApp mais interativa e envolvente. Enquanto aguardamos a liberação do recurso para o público geral, a expectativa é que, uma vez lançado, os avatares animados revolucionem a maneira como os usuários expressam suas emoções no WhatsApp.

Assim, enquanto aguardamos mais detalhes sobre a data de lançamento oficial deste recurso para todos os usuários, o WhatsApp continua a se destacar como um dos aplicativos de mensagens mais progressistas disponíveis atualmente. À medida que a empresa continua a lançar atualizações e novos recursos, é claro que o WhatsApp está determinado a manter seu lugar como um dos principais aplicativos de mensagens do mundo, sempre buscando maneiras inovadoras de melhorar a experiência do usuário.

Veja também: Aprenda a enviar mensagens SEM INTERNET e sem pagar nada no WhatsApp