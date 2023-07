COMUNICADO GERAL alerta para novo bloqueio do Bolsa Família em julho; entenda o motivo

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pelo novo Programa Bolsa Família, emitiu um alerta para as prefeituras dos municípios a respeito de um novo bloqueio que muitos beneficiários do programa social poderão sofrer nos próximos dias. Continue lendo e saiba se você corre o risco de ter seu benefício bloqueado.

Bolsa Família bloqueado?

O motivo do eventual bloqueio seria por falta de movimentação dos valores recebidos. No entanto, é importante destacar que esse tipo de bloqueio não é de fato novo, pois ele sempre existiu. Mas o número de famílias bloqueadas por esse motivo costuma ser tão pequeno e insignificante, em relação aos outros motivos, que falar sobre bloqueios por ausência de movimentação faz parecer que uma nova regra surgiu, o que não é verdade.

Em quanto tempo o auxílio é bloqueado?

O bloqueio do Bolsa Família por falta de movimentação ocorre quando o beneficiário do programa de transferência de renda deixa de movimentar os valores depositados em sua conta social por mais de 90 dias, seja saque, transferência ou gasto de qualquer natureza.

Apesar de parecer algo inacreditável para a maioria das famílias em situação de vulnerabilidade social que recebem do programa valores utilizados para despesas básicas, como alimentação e moradia, por exemplo, ainda existem no programa grupos familiares que passam mais de três meses sem sacar os valor que foram pagos.

Por esse motivo, o Ministério do Desenvolvimento Social realiza o bloqueio dessas famílias após 90 dias sem movimentação nenhuma, justamente por acreditar que se o beneficiário não sacou o valor, isso significa que a família desistiu de receber ou por acreditar que o grupo familiar já não tem mais interesse nos valores. Por isso, para evitar os bloqueios, é necessário movimentar os valores recebidos.

Pagamentos de julho começam no dia 18

Por fim, vale lembrar que os pagamentos do programa Bolsa Família costumam acontecer sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês. E as famílias beneficiárias, que são divididas em dez grupos, recebem em cada um desses dias de acordo com o número final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada um.

Baseado nesse padrão, os pagamentos de julho do programa social começarão no dia 18 e seguirão ocorrendo até o dia 31. Além disso, apesar do que define o calendário oficial, famílias com data marcada para receber as segundas-feiras terão acesso aos valores no sábado anterior, recebendo com dois dias de antecipação.

Confira o cronograma oficial de julho e as antecipações abaixo:

NIS de final 1 – depósito na conta em 18 de junho;

NIS de final 2 – depósito na conta em 19 de julho;

NIS de final 3 – depósito na conta em 20 de julho;

NIS de final 4 – depósito na conta em 21 de julho;

NIS de final 5 – depósito na conta em 24 de julho (valores serão disponibilizados no sábado, dia 22/07);

NIS de final 6 – depósito na conta em 25 de julho;

NIS de final 7 – depósito na conta em 26 de julho;

NIS de final 8 – depósito na conta em 27 de julho;

NIS de final 9 – depósito na conta em 28 de julho;

NIS de final 0 – depósito na conta em 31 de julho (valores serão disponibilizados no sábado, dia 29/07).

