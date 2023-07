Nova lei de trânsito aplica multa e tira 5 pontos da CNH

Estamos em um período de férias, e quando esse tempo chega são diversas famílias que se programam para fazer algumas viagens de carro para tirar um momento de descanso com as crianças. Porém, é necessário se atentar também a nova lei de trânsito que muitos motoristas ainda não conhecem e estão sendo surpreendidos.

Essa mudança de lei aconteceu em 2022 e foi publicada no Diário Oficial da União. Por mais que já esteja em vigor a cerca de um ano, são muitos motoristas que ainda não tem conhecimento sobre essa nova lei, que é o uso correto do insulfilm (que é a película usada nos vidros dos carros).

Segurança nos carros

O insulfilm é um item de segurança no carro ao qual os proprietários têm o intuito de usar para ter uma segurança para se proteger e sua família também, porque na maioria das vezes, a pessoa que está do lado de fora do carro dependendo não consegue ver quem está dentro.

No entanto, o motorista que usa a película de forma incorreta pode ter problemas com a fiscalização.

Mudanças feitas na lei

Conforme a nova legislação todos os proprietários dos veículos devem deixar, mínimo 70% de transparência nos vidros, e tudo isso foi pensando para não prejudicar a visão de quem dirige, mas em contrapartida se a medida for desrespeitada o motorista vai estar sujeito a aplicação de 5 pontos na carteira de motorista a uma multa no valor de R$ 195,23.

Já para os vidros laterais traseiros, a porcentagem não foi tanto afetada, precisam ter no mínimo 28% de transparência. Se acontecer do motorista ser parado de uma blitz e não estar dentro dessas regras, vai sofrer consequências.

Vale ressaltar o uso proibido do uso de películas espelhadas ou opacas, independente da cor. Isso foi uma decisão devido a esse tipo de insulfilm que pode comprometer de vez a visão dos motoristas.

O maior ponto de atenção é as bolhas na aplicação da película, porque isso pode atrapalhar na condução do veículo e também aumentar o risco de acidentes, e assim a nova lei tornou expressamente proibido o uso de insulfilm.

