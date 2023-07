Melhor SALVAR tudo logo: Google Drive ficará indisponível em agosto para estes usuários

Os usuários que usam os sistemas: Windows 10 (32 bits), Windows 8 e Windows 8.1, o Google comunicou que o aplicativo do Google Drive não será mais suportado por esses sistemas, vale ressaltar que essa ferramenta é usada para armazenamento e compartilhamento de arquivos, como documentos, fotos e outros conteúdos.

Esse comunicado pegou grande parte dos usuários de surpresa, principalmente porque essa mudança já vai começar a acontecer mês que vem (agosto), ou seja, quem tem fotos e documentos guardados no aplicativo e não quer correr o risco de perder o acesso é preciso correr para salvar.

O usuário que ainda usa esses sistemas não consegue sincronizar arquivos salvos na nuvem ou fazer backups por meio do app. São milhões de pessoas que usam o Google Drive, principalmente no trabalho.

Como resolver esse problema?

Quem usa o sistema com as ferramentas deixará de ser compatível e pode acessar a versão web para continuar usando o programa, também existe outra opção que é usar o sistema operacional para o Windows 11 ou o Windows 10 e 64 bits, o suporte é garantido até 2025.

O tipo de descontinuação é comum entre as empresas de tecnologia, tem também um tempo e a Microsoft vem encerrando o suporte para as plataformas com mais antigas e com o objetivo de focar nos produtos novos.

Nesses últimos meses a empresa decidiu também encerrar o suporte para todos os sistemas de 32 bits e parou de atualizar: Windows 8 e 8.1. E o Windows Server 2012 R2 terá suporte até o mês de outubro de 2023.

O Google também comunicou que a nova versão do Chrome vai ser a última para o Windows 8.1 e a tendência é que a empresa continue fazendo esse anúncio.

