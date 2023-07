Planta aromática ajuda a afastar as aranhas da sua casa

Afastar as aranhas de casa sem dúvidas é um objetivo que pessoas no mundo todo gostariam de alcançar. Afinal, este inseto não raramente costuma causar pânico e, também, causar problemas no que diz respeito à saúde de quem tem o azar de ser picado por determinadas espécies.

Este ponto, aliás, vale muito a pena ser frisado: há espécies que são inofensivas para os seres humanos e, por outro lado, existem aquelas espécies que podem simplesmente levar uma pessoa à morte em um espaço muito curto de tempo.

Nesse contexto, um dos “exemplares” que mais causam medo é a chamada aranha violinista, que consegue ser ainda mais perigosa do que a tão temida viúva-negra.

E a boa notícia é que para afastar as aranhas, inclusive estas citadas há pouco, basta manter por perto uma planta aromática cujo nome será revelado no decorrer deste conteúdo.

Quem quer afastar as aranhas de casa precisa ter esta planta no jardim | Imagem: Ed van duijn / unsplash.com

A aranha Fiddler realmente pode levar uma pessoa a falecer

A aranha violinista, cujo nome oficial é aranha Fiddler, é uma espécie que costuma se movimentar à noite sendo que, durante o dia, ela sempre prefere os cantos mais escuros dos imóveis para ficar.

Sótãos, rachaduras, estantes, quadros, armários e até mesmo botijões de gás e roupas acabam sendo o esconderijo perfeito!

Este inseto também tem a interessante característica de ficar mais ativo nas noites mais quentes, principalmente se a lua está no céu. Isso sem citar outras condições que fazem com que este aracnídeo surja em alguma casa. Logo, é interessante que seus moradores usem um repelente que pode ser simplesmente uma planta aromática muito específica.

E o uso desse repelente se torna ainda mais atrativo quando se considera o fato de que alguns estudos já provaram que a aranha violinista possui enzimas cujo efeito é muito mais poderoso do que o efeito causado pelo ácido sulfúrico.

Isso significa que, no ser humano, seu veneno pode matar as células e dissolver os tecidos, por exemplo: é apenas questão de tempo até que a morte da pessoa picada aconteça.

Veja também: Poucos conhecem: macete secreto para proteger a bateria do celular

A planta ideal para afastar as aranhas violinistas de qualquer casa

Uma ótima iniciativa para afastar as aranhas de qualquer espécie (incluindo as violinistas) é ter no jardim de casa uma boa quantidade de pés de hortelã, uma vez que o cheiro dessa planta é agradável para os humanos, mas é extremamente desagradável para estes insetos.

Também chamado de Mentha por algumas pessoas, o hortelã pertence às plantas Lamiaceae, que são chamadas de herbáceas perenes. Acredita-se que sua divisão se dê em até 18 espécies, mas não se sabe, ao certo, o que difere cada uma delas.

Por fim, vale frisar mais uma vez que esta planta poderosa consegue afastar as aranhas como um todo, o que também inclui a aranha violinista: insetos como esses simplesmente não suportam cheiros muito fortes e, portanto, ficar em um local repleto de pés de hortelã é impossível.

E, claro: tendo essa planta no jardim, qualquer pessoa pode usufruir de seus inúmeros benefícios, seja utilizando-a no preparo de pratos diversos, ou mesmo preparando um delicioso chá.

Veja também: Carros ficarão MAIS BARATOS com a reforma tributária? Entenda