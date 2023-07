Especialista revela SINAIS VERMELHOS do Android que apontam perigo

Perigo no Android – Para quem usa um dispositivo Android, a preocupação com a segurança cibernética pode ser constante, dado o número de ameaças de malware que podem comprometer o dispositivo. Muitos desses perigos cibernéticos são frequentemente mascarados e se infiltram através de downloads aparentemente legítimos. O segredo está em reconhecer as bandeiras vermelhas que indicam a presença de malware, que podem variar desde falhas frequentes de aplicativos até mensagens de texto suspeitas.

Ao perceber as bandeiras vermelhas no Android, é sinal de perigo, incluindo textos de isca e bateria fraca, alertando para possíveis ameaças de malware. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Fique atento a estes sinais de perigo no Android

O portal especializado em Android, Android Police, ressalta alguns sinais importantes que os usuários de Android devem estar atentos. Um desses sinais, que ocupa o topo da lista, é a frequente falha de aplicativos. Quando um aplicativo recém-baixado começa a travar de forma consistente, pode ser um indício de que algo não está certo. É recomendável, nesses casos, excluir o aplicativo problemático.

Veja também: WhatsApp: passo a passo para RECUPERAR o que você apagou

Outro sintoma que merece atenção é quando aplicativos que sempre funcionaram sem problemas, de repente começam a apresentar instabilidade ou deixam de funcionar corretamente. Isso pode ser um indício de que malware pode ter infectado o dispositivo. O aumento inexplicado no uso de dados também é uma bandeira vermelha que merece atenção. Uma vez que os aplicativos infectados por malware podem consumir dados em segundo plano, um aumento incomum no uso de dados, que não está diretamente relacionado com a atividade do usuário, pode indicar uma infecção por malware.

Os estragos que o malware pode causar não se limitam apenas à performance do aplicativo ou ao consumo de dados. Aparelhos infectados podem receber uma quantidade excessiva de mensagens de spam, muitas das quais podem conter links maliciosos que, ao serem clicados, permitem que o malware se propague para outros dispositivos.

Mais sinais de alerta

Outro sinal de alerta de uma possível infecção por malware é a rápida descarga da bateria ou o superaquecimento do aparelho. Além disso, a aparição repentina de novos aplicativos em seu dispositivo, que você não se lembra de ter instalado, também pode indicar a presença de malware. O superaquecimento contínuo do telefone não é apenas um sintoma de infecção por malware, mas também pode eventualmente danificar a bateria do dispositivo.

Nesse contexto, os usuários do Android devem estar atentos à frequência com que novos aplicativos aparecem em seus telefones. O Google, sempre vigilante, possui mecanismos para detectar a presença de malware em dispositivos Android e emite avisos quando detecta algo suspeito.

Se uma mensagem como “Você foi desconectado para sua proteção” aparecer, isso pode ser um sinal de que o Google detectou uma ameaça em seu dispositivo. Nesse caso, os usuários devem seguir as orientações do Google para proteger o dispositivo.

A consciência dessas bandeiras vermelhas e a adoção de medidas preventivas e de respostas imediatas em caso de ameaças podem ajudar os usuários de Android a proteger seus dispositivos contra a infecção por malware, assegurando a segurança de suas informações pessoais e a funcionalidade do aparelho.

Veja também: Passo a passo para melhorar o seu CURRÍCULO usando inteligência artificial