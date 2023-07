Quais os direitos do trabalho em caso de DEMISSÃO sem justa causa? Fique por dentro

O primeiro ponto que podemos destacar é que o processo de desligamento tanto pode ser inicialmente pela empresa ou pelo funcionário, a única coisa que difere de um para outro são os direitos do trabalhador na rescisão.

Quando a demissão parte da empresa ela precisa arcar com as despesas adicionais, como o exemplo da multa de 40% do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Acompanhe a leitura abaixo quais são os direitos do trabalhador em cada procedimento.

confira os direitos nos dois casos. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Direitos do trabalhador que foi demitido pela empresa

A empresa pode ter vários motivos para fazer esse desligamento, pode ser por corte de gastos, motivos de reestruturação ou até mesmo a empresa não estar mais satisfeita com o trabalho do funcionário e, devido a isso, a empresa pode escolher por rescindir esse contrato sem a justa causa (sem motivo de força maior, igual está escrito na CLT).

Se isso acontecer, o trabalhador tem direito de:

Salário referente aos dias trabalhados no mês

Férias proporcionais aos meses trabalhados no ano

1/3 de férias proporcionais

Décimo terceiro proporcional aos meses trabalhados no ano

Aviso prévio, isto é, um salário adicional, caso o desligamento seja imediato

Saque do FGTS depositado na Caixa Econômica Federal

Multa de 40% sobre o valor do FGTS depositado na Caixa Econômica Federal

Seguro desemprego, solicitado na Agência do Trabalhador, segundo as regras vigentes.

Lembrando que tem outras verbas que também podem entrar no cálculo da demissão sem a justa causa que são os bônus, comissões e outros. Vale ressaltar que o empregado pode também ter descontado faltas sem justificativas, vale transporte, vale alimentação, convênio, entre outros.

O convênio médico pode ser mantido somente se a empresa que vai prestar o serviço esteja de acordo e o profissional passe a pagar o valor integral desse contrato, mas isso acontece somente se for pedido do trabalhador.

Veja também: Todo trabalhador tem estes 6 DIREITOS na CLT e não faz ideia disso

Direitos do trabalhador que pede demissão da empresa

Quando o funcionário já não tem motivação para continuar com o trabalho ou as vezes encontrou uma oportunidade melhor, ele mesmo tem o direito de se desligar da empresa, e devido a isso os cálculos das verbas rescisórias mudam.

Se isso acontecer, o trabalhador tem direito de:

Saldo de salários dos dias trabalhados no mês

Férias proporcionais aos meses trabalhados no ano

1/3 de férias proporcionais

Décimo terceiro salário proporcional

Aviso prévio, que corresponde a um mês de salário, caso ele trabalhe durante 30 dias. Caso a saída seja imediata ou antecipada, ele terá o valor do aviso prévio descontado no momento da rescisão.

Veja também: Menor de IDADE pode trabalhar? Entenda os direitos e deveres