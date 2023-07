Estas 5 moedas valiosas podem estar no seu BOLSO; veja quais são elas

Já imaginou que você pode ter guardado uma moeda e que por fim ela vale bem mais do que o valor indicado? Pois é, isso pode acontecer. No mundo do mercado dos colecionadores de moedas é bem comum imaginar essa situação por isso eles revisam moeda por moeda para tentar achar essas preciosidades.

Existem diversos objetos que tem alto valor nas mãos, principalmente objetos antigos ou que já não tem mais disponível para vender. Trouxemos esse texto para você acompanhar quais são as moedas de real que foram lançadas, mas que tem valor alto, uma delas foi lançada em 2022 e já está sendo procurada para coleção.

veja 5 moedas que valem mais do que imagina.

Moedas valiosas que podem valer muito dinheiro

R$ 1 de Juscelino Kubischeck

Foram mais de 50 milhões de unidades dessa moeda de R$ 1 foram lançadas no ano de 2022, por mais que seja uma moeda recente já está no alvo dos colecionadores, elas foram cunhadas em homenagem ao ex-presidente da República JK, as moedas podem chegar a valer até R$ 50,00.

Moeda de 40º aniversário do Banco Central

Essa moeda de R$ 1 foi lançada no ano de 2005 em homenagem aos 40 anos do Banco Central e, atualmente, essa moeda é vendida por R$ 100, mas tudo depende também de como está o seu estado de conservação.

Moeda de R$ 0,25 em homenagem a ONU

É uma moeda muito rara no valor de R$ 0,25 que foi lançada no ano de 1995 em comemoração dos 50 anos da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Essa moeda vale um bom dinheiro.

Moeda de R$ 0,50

Especificamente no ano de 2012, cerca de 40 mil moedas no valor de R$ 0,50 foram emitidas com um grave erro, pois não tem o número zero no valor, e devido a esse erro elas podem ser vendidas por até R$ 700,00.

Moeda de R$ 0,05

Essas moedas de R$ 0,05 do ano de 1999 são raras, foram emitidas em poucas unidades, ao total são 11,2 milhões, uma moeda dessa em bom estado pode ser vendida por até R$ 40,00.

Colecionadores

O mercado de colecionadores está crescendo a cada dia e está se tornando popular a busca por essas moedas, essas citadas acimas são apenas 5 delas de outras milhares que estão rodando pelo Brasil, como por exemplo a moeda que foi feita em homenagem a Olímpiadas.

