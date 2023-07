Netflix: 5 filmes que TODO MUNDO está assistindo esta semana

Foi-se o tempo que era necessário gastar horrores indo ao cinema para assistir um bom filme. Agora é possível assistir os melhores filmes diretamente do dispositivo celular. A Netflix é um dos serviços de streaming mais populares do Brasil. Possui uma gama de filmes e séries. Todas as semanas há aqueles filmes que mais explodem: seja um antigo ou lançamento — é sempre bom assistir aquilo que está em alta! Veja abaixo quais são os 05 filmes que todo mundo está assistindo na Netflix — o último da lista é surpreendente.

Filmes da Netflix que todo mundo está assistindo

A Netflix possui uma grande variedade de filmes e séries. Há grandes nomes que estão em alta dentro do seu catálogo e vale a pena ser visto por todos os assinantes. Trata-se de filmes de drama, comédia, ação e animação. Cada filme possui a sua particularidade que está chamando a atenção de todos os internautas. Veja a lista abaixo.

Retorno da Lenda

Este filme é voltado para os fãs de faroeste. Trata-se da história de um viúvo que está com seu filho e é acolhido por um personagem misterioso que está com uma bolsa repleta de dinheiro. Logo após o início do enredo, são afrontados por um grupo secreto que afirmam ser da “lei”.

Quando na verdade, não é bem isso que parece. O filme se destaca pelas ótimas atuações dos atores principais e pelas decisões arriscadas que os personagens têm que tomar durante o filme.

Woody Woodpecker

Saindo diretamente da infância para os dias de hoje, essa é a versão “atualizada” do clássico — Pica-Pau. Trata-se de um filme que remete bastante nostalgia, trazendo de volta um dos pássaros mais famosos da Tv. Nessa aventura o Pica-Pau precisa proteger o seu lar e encara um advogado pra lá de esperto e cheio de malícia para tentar realizar os seus projetos.

Arranha-Céu: Coragem Sem Limites

Esse é daqueles filmes que ninguém pode sequer piscar os olhos. Caso contrário, perde a ação. Will Ford é um veterano de guerra que está enfrentando falsas acusações. Alguém ateou fogo contra o arranha-céu mais alto da China e agora a culpa é toda sua. O enredo do filme está baseado na tentativa de encontrar os verdadeiros culpados antes que seja tarde demais.

O Cheiro do Ouro

Trata-se de uma comédia francesa que conta a história de um homem que resolveu sair da pobreza, só que usa de maneiras ilícitas para fazer isso. Ao se envolver na indústria luxuosa dos perfumes importados de Paris, ele acaba se metendo em coisas muito perigosas e a sua vida acaba ficando em perigo.

Caça Mortal

É um daqueles filmes de suspense que deixa qualquer pessoa atônito. Um homem está procurando a sua filha que foi sequestrada na floresta. Então, encontra uma câmera amarrada a uma árvore e nela visualiza uma cena bastante chocante. A jovem perseguida nas imagens parece bastante a sua filha. E um grande enigma se forma em torno disso.

Como encontrar os filmes mais relevantes da Netflix?

Logo ao entrar na conta da Netflix é possível visualizar muitas categorias. Podendo navegar dentro das categorias de filmes, séries, documentários, musicais, etc. Através delas é possível navegar e ter acesso a uma imensa quantidade de títulos.

Entretanto, em meio a tantas opções, logo no início é possível visualizar uma aba com a opção “Em Alta’. Todos os títulos inclusos estão na lista dos mais assistidos pelos assinantes da Netflix.

Não é possível filtrar por gênero, sendo necessário então assistir de acordo com a lista de prioridades. Além disso, é possível filtrar pela última semana ou mês.

