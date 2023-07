Mudou TUDO no INSS 2023? Entenda o que fazer para se aposentar

A aposentadoria é uma pauta que sempre está em alta e sempre tem comentários para se fazer, principalmente de ano a ano. A aposentadoria é paga pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS), e para conseguir se aposentar é necessário contribuir mensalmente com o órgão.

Confira no texto abaixo quais são as principais formas para conseguir a aposentadoria do INSS e quais são as regras. Todos sabem que é necessário ter uma idade mínima para se aposentar e também o tempo de contribuição. Mas saiba que cada aposentadoria tem sua regra.

Ou seja, cada trabalhador pode buscar um tipo diferente de aposentadoria, mas é necessário fazer uma pesquisa, conhecer um pouco de todas para saber qual a melhor modalidade que se encaixa no seu perfil, para garantir uma mais vantajosa.

conheça formas de se aposentar no INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quais são as formas de conseguir uma aposentadoria através do INSS?

Aposentadoria por idade

A aposentadoria por idade, tem por regra:

Homens precisam ter 65 anos

Mulheres precisam ter 60 nos

Além disso, ambos precisam ter ao menos 15 anos de contribuição.

Aposentadoria por tempo de contribuição

Homens precisam ter 35 anos de contribuição

Mulheres precisam ter 30 anos de contribuição

Aposentadoria por idade rural

Outro tipo de aposentadoria que existe é por idade rural, e conforme a regra é necessário que:

Homem tenham 60 anos

Mulheres tenham 55 anos

Ambos precisam ter 15 anos de contribuição.

Como foi citado acima, cada profissional pode ter um tempo diferente para a aposentadoria, por isso é necessário se informar. Um exemplo disso são os professores, o tempo de contribuição precisa ser de:

30 anos para homens

25 anos para mulheres

Outras maneiras de conseguir a aposentadoria

Outra maneira de conseguir se aposentar é através de um caso de invalidez, pois é destinado especialmente para os trabalhadores que ficam incapacitados para retornar ao trabalho, seja por doença ou acidente, mas de forma permanente. Existe também a aposentadoria especial para os trabalhadores que ficam expostos a situações de riscos, como trabalhadores em atividade de condições impróprias para a saúde.

Vale ressaltar que essa modalidade foi feita para conseguir proteger os profissionais expostos a ruídos em excesso como:

Calor

Atividade com uso de produtos químicos forte

E outros casos que colocam a vida do trabalhador em risco

É necessário apresentar o tempo de trabalho nessas atividades que são descritas como especiais através do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).

