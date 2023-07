Estabilidade “pré-aposentadoria”: o que é e quem tem esse direito no INSS

Já ouviu falar sobre a pré-aposentadoria? A maioria não! Tem profissionais que não podem ser demitidos sem justa causa quando já estão próximo de alcançar a sua aposentadoria, é um direito que existe e que precisa ser compartilhado, esse direito existe devido a conta da estabilidade pré-aposentadoria.

Regras de aposentadoria e de trabalho, é necessário sempre estar atento e conhecer para não ser enganado. Vale ressaltar que a estabilidade pré-aposentada não vale para todos os trabalhadores, pois o empregado tem que cumprir alguns requisitos para conseguir ter esse direito.

Quer conhecer um pouco mais sobre a estabilidade pré-aposentadoria? Acompanhe o texto e veja quem tem direito e quais são esses requisitos que precisam ser cumpridos.

Estabilidade pré-aposentadoria

Como citado acima, a estabilidade pré-aposentadoria é um direito que alguns trabalhadores têm para não serem demitidos sem justa causa quando estão chegando perto da sua aposentadoria.

No entanto, para ter esse direito é necessário cumprir alguns requisitos que estão previstos em contrato de trabalho ou no regulamento da empresa, mas pode acontecer também na convenção ou no acordo coletivo.

Lembrando que o profissional só pode ter direito a estabilidade pré-aposentadoria se esse termo estiver no contrato de trabalho que foi assinado.

Quem tem direito?

A pré-aposentadoria é um direito para os profissionais cujos contratos de trabalho e regulamentos das empresas tem essa previsão nos acordos. Como não tem uma previsão legal não são todos os trabalhadores que têm esse direito.

Em muitos casos, o direito para a estabilidade pré-aposentadoria está previsto na convenção coletiva que é aplicada a determinadas categorias profissionais. Tem alguns profissionais como exemplo que podemos citar:

Professores

Enfermeiros

Médicos

Bancários

Químicos

Metalúrgicos

Farmacêutico

Vendedores

Outros

Também não podemos deixar de destacar que tem casos que o direito a estabilidade pré-aposentadoria está previsto no contrato de trabalho.

Como descobrir se tenho direito a pré-aposentadoria?

É através de 3 etapas que o profissional consegue saber se tem direito a estabilidade pré-aposentadoria, segue abaixo:

Analisar se há previsão da estabilidade pré-aposentadoria em seu contrato de trabalho, no regulamento da empresa, na convenção e no acordo coletivo

Se tiver essa previsão, deve examinar quais são os requisitos previstos para o direito à estabilidade pré-aposentadoria

Por fim, deve verificar qual a regra de aposentadoria aplicável ao seu caso para compará-la à previsão do direito à estabilidade pré-aposentadoria.

Depois de conferir essas 3 etapas o trabalhador vai conseguir analisar se ele tem direito e está dentro dos requisitos para a estabilidade pré-aposentadoria.

