Pix pelo WhatsApp: entenda a novidade que o Banco do Brasil anunciou

Pix no WhatsApp? Um passo significativo rumo à modernização bancária foi dado pelo Banco do Brasil (BB). A instituição financeira é a primeira no mundo a disponibilizar transferências via Pix de outras instituições financeiras para o BB através do aplicativo de mensagens mais utilizado pelos brasileiros, o WhatsApp. Esta inovação, que surge no contexto de avanços relacionados ao Open Finance, está disponível desde segunda-feira, 31, oferecendo aos usuários mais praticidade e agilidade nas transações financeiras.

O Banco do Brasil é pioneiro ao disponibilizar o Pix no WhatsApp, permitindo que os clientes realizem transferências de recursos de outros bancos de forma simples e rápida. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Clientes do Banco do Brasil poderão fazer Pix pelo WhatsApp?

Anteriormente, em agosto deste ano, o BB já havia inovado ao permitir que os usuários utilizassem o compartilhamento de dados do Open Finance no WhatsApp, marcando outro marco importante no setor bancário. O Banco do Brasil também foi a primeira instituição financeira do país a atuar como iniciador de transações de pagamento, possibilitando aos clientes transferir recursos de outros bancos por meio do Pix, sem sair do aplicativo Banco do Brasil.

Fausto Ribeiro, presidente do BB, manifestou-se sobre esta novidade, enfatizando o papel transformador do iniciador de pagamentos do Open Finance na gestão financeira dos usuários. Segundo ele, essa inovação revolucionará a maneira como as pessoas gerenciam suas finanças. O WhatsApp, sendo um dos canais de comunicação mais utilizados pelos brasileiros no dia a dia, se torna uma plataforma ideal para essa integração.

Com essa nova funcionalidade, os clientes poderão transferir recursos de uma conta em outras instituições financeiras para o Banco do Brasil, oferecendo maior flexibilidade no gerenciamento de seu dinheiro. A ideia é permitir que os clientes utilizem o saldo em outros bancos para realizar transferências ou pagamentos, integrando outros recursos do assistente virtual do BB. Assim, por exemplo, será possível pagar faturas e parcelas de diferentes bancos, tudo em um só lugar.

Para aproveitar essa novidade, o cliente deve iniciar uma conversa com o Banco do Brasil no WhatsApp e enviar a mensagem “trazer dinheiro de outro banco”. A partir daí, o usuário deverá indicar de qual instituição deseja transferir o saldo. O processo será então redirecionado para o canal do banco escolhido para confirmar a transferência.

Lista vai ser expandida

De acordo com o Banco do Brasil, mais de 90% das instituições financeiras com as quais os clientes mantêm relações já estão incluídas nesta lista, que será gradualmente expandida. Importante ressaltar que, para utilizar este recurso, o cliente não precisa ter habilitado o compartilhamento de dados de outras contas com o banco.

Atualmente, cerca de 12 milhões de usuários do BB utilizam o WhatsApp para consultas e transações, demonstrando a grande adesão dos clientes a essas facilidades. Além disso, 1,2 milhão de pessoas compartilham informações de outros bancos com o Banco do Brasil no âmbito do Open Finance.

O Banco do Brasil, com essas iniciativas, consolida-se como um pioneiro na implementação de novas funcionalidades que facilitam a vida de seus clientes. A integração do Pix com o WhatsApp é mais um exemplo de como a instituição está aproveitando as oportunidades proporcionadas pelo Open Finance para melhorar a experiência do usuário, proporcionando uma gestão financeira mais prática e eficiente.

