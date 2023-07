Superstição: 4 objetos da bolsa que AFASTAM o dinheiro da sua vida

Existem muitas pessoas que se preocupam em deixar de lado atitudes que afastam o dinheiro, de modo que possam ter uma vida financeiramente mais estável.

É por isso que elas não usam cartão de crédito ou não compram itens dos quais realmente não precisam, por exemplo. Porém, quando se trata de uma pessoa mais supersticiosa, existe outra coisa que deve ser feita, a fim de sempre ter dinheiro na carteira, e é exatamente sobre isso que trata o artigo a seguir.

Tirar da bolsa os objetos que afastam o dinheiro é essencial para as finanças | Imagem: Nick Noel / unsplash.com

É imprescindível escolher muito bem o que colocar na bolsa

De acordo com o Feng Shui, simplesmente tudo na vida deve ter equilíbrio, desde os comportamentos até os objetos que são usados dia após dia. E é com base nisso que esta técnica chinesa determina que cada pessoa deve pensar muito bem no que irá colocar em sua bolsa, pois existem objetos que afastam o dinheiro e atraem a temida pobreza.

As bolsas (e também as mochilas) são acessórios indispensáveis para muita gente: há quem simplesmente não saia de casa sem elas. E, justamente por estarem tão presentes na rotina de boa parte das pessoas, devem ser usadas de forma equilibrada.

Para o Feng Shui, por sinal, este acessório aparentemente tão simples absorve energia e, ainda, tem o poder de captar a energia de cada local para onde é levado. Logo, quando colocados ali dentro, existem objetos que podem absorver a energia do dinheiro, da abundância e do sucesso, pois se transformam em uma espécie de barreira energética.

E tem mais: o melhor é que qualquer item que seja transportado na bolsa esteja devidamente organizado e limpo, para não atrair as más vibrações.

Itens que afastam o dinheiro quando são colocados na bolsa

Quem acredita nos ensinamentos do Feng Shui, não deve deixar de seguir a dica de deixar alguns objetos longe da bolsa, a fim de ter uma vida mais próspera.

E esses objetos são:

1. Remédios: de acordo com o Feng Shui, uma pessoa que está saudável não deve carregar medicamentos na bolsa, mesmo que seja para se prevenir. Eles podem atrair doenças, devendo ser mantidos na bolsa apenas se houver real necessidade.

2. Boletos: outra regra de ouro é também não deixar boletos e faturas na bolsa, pois eles afastam o dinheiro. Afinal, eles representam dívidas e estas, por sua vez, são barreiras econômicas que tendem a desestabilizar as finanças.

3. Objetos com pontas: o Feng Shui acredita que objetos pontiagudos cortam a boa sorte quando são colocados na bolsa, e também afastam o dinheiro. Além, claro, de ser o tipo de objeto que pode causar algum acidente, devendo ser mantido longe do corpo.

4. Dinheiro rasgado: por fim, quem deseja abundância financeira não deve ter notas rasgadas na bolsa, de modo a evitar afugentar o dinheiro. Estas notas simbolizam o rompimento energético com a prosperidade, e devem ser usadas o quanto antes.

