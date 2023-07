Nubank permite pagamento de fatura de um jeito DIFERENTE

Fatura do Nubank – O Nubank, líder entre as fintechs brasileiras, anuncia uma atualização que promete simplificar ainda mais a vida dos seus clientes. A partir de agora, o pagamento da fatura do cartão de crédito da instituição financeira poderá ser realizado via Pix, garantindo praticidade e rapidez no processo. O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central do Brasil, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Os clientes do Nubank têm a opção de pagar a fatura do cartão de crédito via Pix, uma alternativa rápida e prática disponibilizada pela instituição. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Pagamento diferenciado da fatura pelo Nubank

O prazo de fechamento da fatura do cartão de crédito Nubank é de sete dias antes da data de vencimento, proporcionando um período suficiente para o cliente se organizar financeiramente. A empresa oferece várias opções de pagamento, incluindo a possibilidade de utilizar o saldo disponível na própria conta do Nubank ou gerar um boleto. Este último pode ser pago em qualquer banco, bastando para isso usar o código que aparece na tela do aplicativo ou optar por receber o documento via e-mail.

A nova funcionalidade de pagamento via Pix foi anunciada inicialmente em junho e, desde então, vem sendo disponibilizada gradualmente para todos os usuários. Com o Pix, o pagamento da fatura é processado instantaneamente e o limite do cartão de crédito é liberado na hora, oferecendo uma conveniência extra para os clientes da fintech.

Para utilizar a opção de pagamento via Pix, o cliente deve acessar o aplicativo Nubank, disponível para sistemas Android e iOS, e selecionar a opção “Pagar Fatura”. Em seguida, deve escolher a opção de pagamento via Pix. Será fornecido um código que deve ser copiado e colado na seção de transferências Pix do aplicativo do banco utilizado pelo cliente. Após a conclusão do processo, o limite do cartão é liberado em poucos minutos, graças ao processamento imediato proporcionado pelo Pix.

Se o cliente já tiver o valor da fatura disponível em sua conta Nubank, o pagamento pode ser feito diretamente pelo aplicativo da fintech. Assim como no caso do pagamento via Pix, o limite do cartão de crédito é liberado imediatamente. Para finalizar a transação, basta inserir a senha de quatro dígitos do usuário.

Fique atento a possíveis falhas

Apesar de o sistema Pix ser bastante eficiente, é possível que ocorram falhas durante a transferência para pagamento da fatura do Nubank. Entre os motivos que podem causar problemas estão o limite diário de transações do banco do cliente e a ativação de recursos anti-fraude. No caso do limite diário, se ele tiver sido excedido, o pagamento só poderá ser efetuado no dia seguinte ou na data determinada pelo banco do cliente. Em relação aos recursos anti-fraude, eles são medidas de segurança adotadas pelos bancos para proteger as contas de seus clientes. Nestas situações, os problemas podem ser resolvidos em contato direto com a instituição financeira do cliente.

A opção de pagamento da fatura do cartão de crédito Nubank via Pix é mais um passo dado pela fintech no sentido de facilitar a vida financeira de seus clientes. Com processamento imediato, o Pix oferece conveniência e praticidade, liberando rapidamente o limite do cartão de crédito e facilitando a gestão financeira dos usuários do Nubank.

