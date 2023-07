Sem direito aos adicionais também dá para receber mais de R$ 600 no Bolsa Família

Adicionais do Bolsa Família – Uma surpresa positiva tem rondado muitos beneficiários do Bolsa Família: o valor das transferências pode ultrapassar os já conhecidos R$ 600, mesmo sem o acréscimo dos Benefícios da Primeira Infância e do Variável Familiar. Com as especificidades do programa, a população menos favorecida tem encontrado nesse apoio do governo federal uma alternativa eficaz para amenizar os desafios financeiros cotidianos.

Explicação sobre os adicionais do Bolsa Família

Ao contrário do que muitos podem acreditar, os valores transferidos através do Bolsa Família podem ser mais generosos do que os convencionalmente citados R$ 600, mesmo que o grupo familiar não seja elegível aos adicionais de R$ 150 e R$ 50, concedidos, respectivamente, pelos Benefícios da Primeira Infância e Variável Familiar. A chave para essa diferença está no Benefício da Renda de Cidadania, que assegura que nenhuma pessoa da família contemplada receba menos de R$ 142.

Para contextualizar essa situação, imaginemos uma família composta por oito indivíduos morando sob o mesmo teto. Com a garantia do Benefício da Renda de Cidadania, essa família pode receber R$ 1.136 na conta digital do aplicativo Caixa Tem, disponível tanto para usuários de Android quanto para os de iOS. No entanto, para que esses benefícios sejam efetivamente desfrutados, é crucial que os beneficiários entendam e sigam as regras estabelecidas pelo programa.

Compreender as diretrizes do Bolsa Família é vital para a manutenção do benefício. O primeiro passo nesse sentido é garantir que os dados de todos os membros da família estejam devidamente cadastrados e atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), uma vez que essa é a principal ferramenta utilizada para a comprovação da elegibilidade ao programa. Importante destacar que esse cadastro precisa ser revisado e atualizado a cada dois anos.

As regras do programa também estabelecem limites para a renda per capita da família, que não pode ultrapassar R$ 218, e impõem exigências relacionadas à frequência escolar dos estudantes. Crianças de até cinco anos devem ter uma frequência mínima de 60%, enquanto jovens entre 6 e 18 anos devem comparecer a pelo menos 75% das aulas.

No âmbito da saúde, o programa requer que todos os beneficiários estejam em dia com o calendário de vacinação. Gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal, e crianças de até sete anos precisam contar com acompanhamento nutricional.

Pagamentos de julho

Os pagamentos do Bolsa Família para o mês de julho serão realizados entre os dias 18 e 31, sendo o dia específico definido pelo último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário. Sendo assim, os beneficiários cujo NIS termina em 1 receberão o benefício em 18 de julho, aqueles com o NIS terminando em 2 receberão em 19 de julho, e assim por diante, seguindo esse padrão até que os beneficiários com o NIS terminando em 0 recebam em 31 de julho.

Portanto, é evidente que o programa Bolsa Família oferece um suporte financeiro considerável para as famílias de baixa renda, cujos valores podem superar as expectativas graças à aplicação das regras e dos benefícios adicionais. Ao aderir e se adequar às diretrizes do programa, as famílias em situação de vulnerabilidade social têm a chance de melhorar significativamente suas condições de vida.

