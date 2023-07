Trabalhadores em ALERTA! Governo toma decisão complicada

Recentemente, a pasta do Ministério do Trabalho e Previdência fizeram um anúncio que deixou todos os que estão em busca de um emprego bastante preocupados. Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostrou que o Brasil teve mais admissões do que demissões no mês de maio neste ano.

Ao total, o número de postos de trabalho criados no mês foi de 155,27 mil e se tornou 2 milhões de contratações e 1,844 milhão de demissões. Porém, o mesmo fez uma comparação com o ano de 2022, e neste ano teve uma queda de 44% na criação de empregos.

Esse ano teve uma queda de 44% na criação de empregos. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Em 2022, especificamente no mês de maio, o Brasil conseguiu gerar 277,73 mil postos de trabalho, é uma quantidade bem superior da realidade deste ano. E neste ano de 2023 nos 5 primeiros meses, foram criadas cerca de 865,36 mil vagas formais, segundo dados do Ministério do Trabalho.

E ao fazer comparação, teve uma redução de 21,5% em relação a esse mesmo período em 2022, ao qual foi criado 1,1 milhão de empregos.

Trabalho com carteira assinada

No mês de maio, o número de trabalhadores com a carteira assinada chegou o resultado de 43,3 milhões, teve um pequeno acréscimo de 0,3% em comparação ao mês de abril. E em comparação a maio de 2022 teve um aumento de 4,3%, que foi de 41,52 milhões.

O ministério do Trabalho, informou que o salário médio de admissão dos trabalhadores alcançou o valor de R$ 2.004,57 do mês avaliado, e teve uma redução real referente a abril desse ano, que gerou R$ 2.022,83, e por isso os valores já consideraram o desconto na inflação.

No mês de maio do ano de 2022, o salário médio de admissão chegou a R$ 1.969,02, e esse valor teve alta em maio desse ano.

Veja também: Nova LIBERAÇÃO de SAQUE para trabalhadores com carteira assinada

Qual a taxa de desemprego no Brasil?

Devemos informar que os números não consideram os trabalhadores sem carteira assinada e nem os microempreendedores individuais (MEI), por isso eles não são incluídos e comparados nos dados sobre a taxa de desemprego.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) compartilhou uma pesquisa que mostra que a taxa do desemprego do Brasil caiu para 8,5% no trimestre encerrado no mês de abril. Esse volume é menor do que um trimestre encerrado em abril desde o ano de 2015, quando a taxa ficou em torno de 8,1%.

Veja também: TRABALHADORES CLT estão em apuros? Péssima notícia para eles