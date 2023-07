Aprenda a usar o WhatsApp sem ter CONEXÃO COM A INTERNET

Dá para usar o WhatsApp sem internet? A comunicação instantânea é uma necessidade em nossa sociedade digital e, ao que parece, um truque secreto pode permitir que você fique on-line no WhatsApp sem precisar de uma conexão com a internet. Este segredo é uma manobra que o próprio Mark Zuckerberg preferiria que você não soubesse. Com alguns passos simples, o usuário pode continuar a receber e enviar mensagens mesmo sem acesso à internet. Vamos explorar em detalhes este truque que pode mudar a maneira como você se comunica.

WhatsApp obriga a ter conexão à internet?

Em um mundo cada vez mais conectado, uma realidade persiste: muitos indivíduos ainda só conseguem utilizar o WhatsApp quando estão conectados à internet por meio de um modem. Não é sempre viável financeiramente aderir a um plano que permite acesso ilimitado à internet. Para essas pessoas, que se encontram nessa situação, pode existir uma solução perfeita.

O segredo para usar o WhatsApp sem uma conexão com a internet envolve a utilização de um servidor proxy. Antes de mergulharmos em como fazer isso, é importante entender o que é um servidor proxy. Este servidor atua como intermediário entre a conexão de um cliente e um servidor de destino, filtrando todos os pacotes entre ambos. Para citar o site especializado em tecnologia Xataka, um servidor proxy atua de tal forma que recebe sua solicitação de acesso a uma página e a transmite ao servidor da web, sem deixar o site saber que você está por trás dessa solicitação. Dessa forma, o endereço IP registrado pela página que você visita é o do servidor proxy, e não o seu. Esta técnica pode até permitir que você aparente ser um usuário em um país diferente do seu.

Etapas para a configuração

Este método pode ser utilizado em telefones iOS e Android. Aqui estão as etapas gerais para configurá-lo:

Inicialmente, é necessário abrir o aplicativo WhatsApp. Depois, o usuário deve navegar até as “Configurações” ou “Configuração”. Dentro dessa opção, é preciso selecionar “armazenamento de dados”. Em seguida, o usuário deve buscar pela opção “proxy” e ativar essa função. Uma vez feito isso, é preciso inserir o endereço do proxy (IP) e clicar em “Salvar”. Se o processo de conexão foi bem-sucedido, aparecerá um ponto verde no aplicativo.

Importante ressaltar que esse truque para usar o WhatsApp sem uma conexão com a internet não é uma forma de “burlar” os custos de um plano de dados. Ao invés disso, é uma maneira de utilizar uma conexão de internet alternativa quando a conexão normal não está disponível. O servidor proxy utilizado ainda requer uma forma de conexão com a internet. Portanto, essa opção pode ser útil em situações de emergência ou em locais com conectividade limitada.

Por fim, vale sempre reiterar a importância de usar recursos de tecnologia de maneira ética e segura. Embora este truque permita o uso do WhatsApp de uma maneira diferente, é crucial lembrar que todas as comunicações, especialmente aquelas que envolvem informações sensíveis, devem ser conduzidas de forma segura e responsável. Ainda que o servidor proxy possa proporcionar certa privacidade, é fundamental que os usuários tomem todas as precauções necessárias para proteger suas informações pessoais e garantir a segurança durante a utilização do aplicativo.

