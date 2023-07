Aprenda como usar o FGTS para pagar suas dívidas atrasadas

É fato: simplesmente ninguém gosta de ter dívidas atrasadas, considerando todos os demais problemas financeiros que isso pode causar. Na hora de solicitar um cartão de crédito ou um financiamento junto a um banco, por exemplo, a resposta da instituição tem tudo para ser negativa, a depender do débito que estiver em aberto.

E a boa notícia, dentro desse contexto, é que quem se encontra nessa situação atualmente agora pode contar com uma grande oportunidade de revertê-la, conforme será explicado por meio dos tópicos que compõem o artigo a seguir.

As dívidas atrasadas estão com os dias contados | Imagem: pressfoto / freepik.com

Uma iniciativa da Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal atualmente está realizando uma campanha exclusiva com incríveis vantagens para os cidadãos que se encontram com dívidas atrasadas. A instituição bancária fez a autorização do uso do famoso saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para a quitação de débitos, de modo a salvar o orçamento dos brasileiros.

Esta campanha, chamada de Tudo em Dia na Caixa, ainda apresenta condições especiais voltadas para os vários tipos de dívida, o que inclui descontos que podem chegar a 90% do valor em aberto.

Depois de pagar o boleto, o cidadão precisa esperar somente 5 dias úteis, no máximo, para ter seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito.

Veja também: Por que o consignado só tem reclamação no Banco Central?

O uso do FGTS para o pagamento de dívidas atrasadas

Os clientes da Caixa Econômica Federal que se encontram com pagamentos pendentes no financiamento habitacional agora podem usar o saldo do Fundo de Garantia para reduzir em no máximo 80% a parcela, com chances de conseguir pagar até 6 mensalidades atrasadas.

Também há a chance de incorporar encargos ao respectivo saldo devedor, o que ajuda muito na organização financeira.

Todas estas vantagens (entre outras) que estão sendo ofertadas a quem está com as dívidas atrasadas junto ao banco podem ser checadas diretamente no app Habitação Caixa, que é por onde a negociação em si pode ser feita.

Veja também: Dinheiro DE VOLTA para os clientes; como receber do Santander

Unificação de dívidas oferecida pela Caixa

Durante a realização da campanha em questão, também pode acontecer a unificação de dívidas gerais, dentro de um único contrato, tendo o prazo de pagamento de até 96 meses.

O cidadão devedor ainda conta com carência relacionada ao primeiro pagamento de parcela, e com a garantia de menor prestação, de modo que consiga organizar sua vida financeira com mais facilidade.

As faturas de cartão de crédito, por exemplo, podem ter taxas especiais na negociação, desde que sejam dívidas atrasadas em no máximo 69 dias. E os cidadãos que contrataram o crédito rural, por sua vez, podem solicitar que o contrato seja prorrogado, ou podem parcelar o valor em aberto.

Nos dois casos contam com descontos em multas e juros.

Veja também: Petrobras reduz preço, mas GASOLINA deve ficar mais cara mesmo assim

Como a negociação de dívidas atrasadas pode ser feita

Aproximadamente 90% das dívidas atrasadas podem passar por negociação diretamente no site da campanha, assim como nas próprias agências da Caixa ou no app Cartões Caixa.

Para as dívidas de no máximo R$ 5 mil, também é possível fazer a negociação até mesmo nas casas lotéricas.

O Caminhão da Adimplência e o telefone 0800 1040 104 (que também é WhatsApp) também são canais oficiais para atender quem quer se livrar das dívidas.

Veja também: Comunicado: Nubank anuncia PRESENTE para quem coloca CPF na notinha