Lula REVELA todos os adicionais do Bolsa Família para julho – veja as datas

Governo Lula anuncia os adicionais do Bolsa Família – O próximo dia 18 de julho marca uma importante data no calendário de milhões de brasileiros: o início dos pagamentos do Bolsa Família sob o governo de Lula (PT). Neste mês, além do benefício regular, diversos adicionais serão concedidos aos beneficiários, enriquecendo ainda mais este programa de assistência social. Para melhor entender as particularidades do Bolsa Família em julho, acompanhe os detalhes a seguir.

Bolsa Família ampliado no Governo Lula

Antes de tudo, é essencial esclarecer quem tem direito a receber o Bolsa Família neste mês. De acordo com as diretrizes do programa, para ser considerado elegível, é necessário que o beneficiário mantenha seus dados atualizados no Cadastro Único e que a renda per capita mensal de sua família não ultrapasse R$ 218. Além disso, para que as parcelas sejam liberadas, é preciso cumprir certas condicionalidades estabelecidas pelo governo.

Neste mês, quatro benefícios adicionais serão concedidos junto ao pagamento regular do Bolsa Família. Entretanto, é importante destacar que o Auxílio Gás não estará incluído, dado que sua liberação acontece a cada dois meses.

O pagamento do Bolsa Família é organizado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário, sendo que os pagamentos se iniciam no dia 18 de julho para aqueles cujo NIS termina em 1. Já para aqueles com o NIS terminando em 2, o pagamento se dá no dia seguinte, 19 de julho. Essa sequência prossegue até o dia 31 de julho, quando os beneficiários com NIS terminado em 0 receberão suas parcelas.

As parcelas do programa podem ser movimentadas através do aplicativo Caixa Tem, uma plataforma digital criada pela Caixa Econômica Federal, disponível para sistemas operacionais iOS e Android.

Adicionais confirmados

A respeito dos benefícios adicionais, eles foram oficialmente confirmados através da Medida Provisória nº 1.164. Caso o beneficiário atenda aos critérios de elegibilidade, é possível receber parcelas que ultrapassem um salário mínimo. Entre os benefícios extras disponíveis em julho, temos:

O Benefício Primeira Infância, que concede uma parcela de R$ 150 por cada criança de até seis anos; o Benefício Variável Familiar, que disponibiliza uma quantia de R$ 50 para lactantes, gestantes e jovens entre sete e dezoito anos incompletos; o Benefício de Renda de Cidadania, que libera uma parcela de R$ 142 para cada integrante da família; e o Benefício Complementar, que preenche o valor necessário caso o total recebido pelo Bolsa Família não atinja o valor mínimo de R$ 600.

É importante que os beneficiários estejam atentos ao calendário de pagamentos e às especificidades de cada benefício. O Bolsa Família, criado para combater a pobreza e a desigualdade, tem se mostrado um importante aliado para muitas famílias, oferecendo suporte financeiro e abrindo portas para oportunidades de crescimento e desenvolvimento.

