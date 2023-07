Bolsa Família tem ÓTIMA SURPRESA para os beneficiários

O Bolsa Família a cada dia que passa, mais surpreende todos os seus beneficiários, dessa vez, uma excelente notícia veio à tona e deixou todos os brasileiros que participam do programa social tranquilos em relação aos bloqueios que estavam acontecendo. Além disso, foi confirmado o valor que será pago no mês de Julho, já contando com todos os adicionais, confira todas informações inerentes ao assunto.

Acaba de chegar excelente notícia para os beneficiários do Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que estavam acontecendo bloqueios no Bolsa Família?

Desde que houve o lançamento do novo bolsa família, várias famílias sofreram com bloqueios realizados pelo Governo Federal, entretanto, a medida visa apenas uma coisa: evitar que brasileiros recebam o benefício de maneira irregular.

Uma vez que quando uma pessoa recebe o benefício sem “merecer”, automaticamente, outra pessoa que realmente precisa do valor em questão, fica sem ter direito ao programa social, pois não terá vagas livres.

Devido a isso, houve um verdadeiro pente-fino e milhões de usuários que estavam no Programa Social de maneira errônea foram retiradas de maneira compulsória do programa. Mas neste mês, o governo anunciou uma grande novidade em relação aos beneficiários.

Veja também: VALOR Do Auxílio-Gás Está Menor, Mas Tem Novas Famílias? Veja O Que Mudou

Caso haja mudança na renda, não haverá bloqueio no benefício

Anteriormente, caso o beneficiário tivesse sua renda modificada para um valor superior ao mínimo exigido pelas regras do Bolsa Família, ele estava automaticamente fora do programa social. Mas essa medida apresenta um problema: o comodismo gerado.

Ou seja, os beneficiários acabam ficando estáticos, sem procurar um emprego ou algo do tipo, até mesmo porque algumas vezes são apenas bicos. Tudo isso com medo da renda melhorar um pouco e o benefício social ser cortado.

Para evitar isso, uma medida foi implementada, isto é, agora, será possível que mesmo quando a renda aumentar, os beneficiários continuem recebendo os valores do programa social durante 24 meses. E caso a renda venha ser reduzida no futuro, aquela família terá prioridade para voltar à folha de pagamentos.

Veja também: ESTAS Pessoas Receberão Apenas “MEIO BENEFÍCIO” Em Julho

Qual valor será pago em Julho aos beneficiários do Bolsa Família?

O mês de julho está repleto de novidades para os beneficiários, uma vez que todos terão direito a renda mínima de R$ 142 por pessoa, basicamente, o benefício mínimo é de R$ 600, todavia, caso a família seja grande e o benefício continuasse igual, iria acontecer que a renda per capita seria reduzida.

Para evitar isso, o benefício será proporcional ao número de membros presentes em um núcleo familiar. Basicamente, se em uma casa há 10 pessoas, o valor do benefício será de pelo menos R$ 1.420.

Além disso, há o pagamento dos adicionais, basicamente, são dois:

Adicional de R$ 150 que é destinado a crianças com idade entre 0 e 6 anos;

Adicional de R$ 50 que é destinado a crianças com idade entre 7 e 18 anos, além das gestantes.

Por fim, é importante lembrar que para que o pagamento continue, é preciso que o beneficiário siga todas as regras impostas pelo programa, caso elas não sejam seguidas, o benefício pode ser suspenso.