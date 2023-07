Dicas do amor: 5 erros que precisam ser EVITADOS no primeiro encontro

Independente da idade que tenha, qualquer pessoa costuma, mesmo que raramente, buscar orientação a respeito de algo, e é dentro desse contexto que entram as dicas do amor.

Elas podem ser buscadas mesmo por quem já está em um relacionamento que dura anos, por exemplo. Mas, é ainda mais comum que estejam na mira de quem está se sentindo perdido e sem saber como agir na hora de conquistar alguém, como ocorre no famoso primeiro encontro.

A boa notícia é que quem possui dúvidas a esse respeito pode ler o conteúdo a seguir, conhecer as dicas do amor que farão a diferença em sua jornada e começar um relacionamento com o pé direito.

As dicas do amor sempre ajudam um relacionamento que está começando | Imagem: Jonathan J. Castellon / unsplash.com

As dicas do amor são muito necessárias em um primeiro encontro

O primeiro encontro tem tudo para ser muito emocionante, mas, a depender do contexto, também pode ser um pouco estressante. Afinal, é inevitável a vontade de causar uma boa impressão e de garantir que tudo saia como o esperado. Porém, muitas vezes acontecem alguns erros que podem colocar tudo a perder, e é aí que entram as dicas do amor que devem ser seguidas.

Ocorre que, neste encontro, muitos erros devem ser evitados para que a experiência seja realmente bem-sucedida, ao invés de virar uma decepção.

Inclusive, para que a conexão criada seja significativa, uma das dicas mais importantes é manter a autenticidade.

Os erros que nunca devem ser cometidos em um primeiro encontro

Todas as dicas do amor contribuem para que uma relação comece com o pé direito. Sendo que a principal delas é evitar erros clássicos que tendem a acontecer em um primeiro encontro.

E os erros que devem ser evitados são:

Erro 1: se atrasar

Quando uma pessoa se atrasa para um primeiro encontro, ela simplesmente está dizendo para a outra pessoa que não se importa tanto assim com ela.

É muito importante se planejar com certa antecedência, de modo a chegar no horário combinado. Mas, claro: imprevistos acontecem e, nesse caso, não custa nada avisar a pessoa que chegará uns minutos depois.

Erro 2: falar apenas de si mesmo

Manter a conversa monopolizada, falando sobre si o tempo todo, é uma das piores coisas que se pode fazer no primeiro encontro.

Este momento existe para que duas pessoas conversem e se conheçam mais a fundo e, portanto, os dois devem poder falar, fazer perguntas e etc. Uma conversa equilibrada é um ótimo sinal de que as coisas darão certo.

Erro 3: não deixar a negatividade de lado

Ninguém gosta de estar ao lado de uma pessoa negativa, que só sabe falar de problemas, de relacionamentos passados e, ainda, só sabe criticar outras pessoas.

As dicas do amor orientam para que este momento do primeiro encontro seja positivo, otimista e feliz. Afinal, trata-se de algo que deve ser leve.

Erro 4: ser uma pessoa intrusiva

Um encontro inicial nunca deve ser composto por perguntas muito intrusivas e pessoais, pois é preciso que as duas partes estejam à vontade.

A confiança e a conexão devem ser construídas gradualmente. Então, com o passar do tempo, e conforme novos encontros acontecerem, os assuntos mais pessoais poderão começar a ser abordados de forma mais natural.

Erro 5: não prezar pela autenticidade

Por fim, é sempre importante lembrar de ser si mesmo em todo primeiro encontro, ao invés de tentar impressionar a outra pessoa fingindo algo em relação à sua personalidade.

A autenticidade e a honestidade são atraentes, então não há motivo para temer mostrar seu lado mais verdadeiro. Caso a outra pessoa não aceite, é sinal de que “não era para ser”.

