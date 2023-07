Este é o tempo que falta para você SE APOSENTAR

Se nesse ano de 2023 você é uma das pessoas que está contando os dias para poder se aposentar, saiba que tem como conferir o tempo total da sua contribuição e até quanto ainda falta para a sua tão sonhada aposentadoria e descanso. O melhor de tudo é que tem como fazer isso sem sair do conforto da sua casa, apenas usando a internet.

Hoje em dia tem como usar a internet em nosso favor, e a plataforma do Meu INSS, que é um site e também em forma de aplicativo, que está disponível para download em Android e iOS, tem oportunidade de fazer algumas simulações com as regras atualizadas da reforma da previdência. É uma ferramenta que tem como conferir o que o trabalhador já possui ou o que ainda falta.

Vale ressaltar que é necessário tomar alguns cuidados, porque pode conter erro no sistema do INSS e vai precisar reunir todos os documentos que eles solicitam para provar que realmente trabalhou naqueles períodos.

Quero saber quanto tempo falta para me aposentar

Como informado acima, pode ser pelo site ou app MEU INSS mas também tem outras opções como:

Verificar quanto tempo consta no sistema do INSS pelo aplicativo ou site meu INSS

Identificar se falta incluir tempo trabalhado. Se sim, é preciso reunir provas para comprovar esse tempo que NÃO consta no sistema do INSS

Verificar quais regras são adequadas para o seu caso, se pode usar especial ou comum.

Como consultar o tempo de contribuição pela internet?

Para consultar pela internet e saber o tempo da sua contribuição, você pode entrar no site ou app MEU INSS com o CPF, veja como fazer:

Entre no app ou site

Insira o CPF com a senha, caso não tenha o cadastro crie um no momento

Feito isso, clique na área do Meu INSS para encontrar os dados do segurado e lá mostrará a informação de quanto tempo tem de contribuição, clique em detalhar e veja os lugares e períodos que trabalhou.

Fique a tento a todos os tipos de informações que mostram no Meu INSS, pois as vezes eles podem deixar de contar algum período trabalhado, é importante analisar ponto por ponto para saber se está correto e ter o que é seu por direito, guarde todas as provas de trabalho que já teve para comprovar.

