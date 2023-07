Não é uma tarefa fácil conseguir um bom emprego no Brasil. É necessário que haja uma capacitação profissional que torne o candidato superior acima dos demais interessados por aquela vaga. É possível obter capacitação profissional de maneira totalmente gratuita e sem pagar nada por isso. E o melhor — estudando na Unicamp. Trata-se do projeto Escola de Extensão, na qual os docentes da universidade preparam cursos exclusivos e gratuitos para todos os interessados.

15 CURSOS DE GRAÇA na Unicamp; veja como se inscrever

Unicamp abre vagas para cursos gratuitos

Os cursos gratuitos oferecidos pela Unicamp são voltados para diversas áreas cujo há um aquecimento no mercado de trabalho. Como é o caso da administração, saúde, tecnologia e beleza. Através dos cursos é possível obter capacitação profissional e gratuita e por fim o certificado.

Todos os cursos foram criados e elaborados por professores da universidade. Haja vista que a Unicamp é uma das faculdades mais conceituadas do país, sendo casa de grandes nomes da educação como do professor Leandro Karnal. Todos os conteúdos foram feitos com muito cuidado e dedicação.

Não são todos os alunos que irão conseguir o certificado, é necessário que cumpram a carga horária estipulada pelo curso. Além disso, é necessário pagar uma taxa de emissão do certificado. O intuito é custear a verificação de identidade.

Caso o estudante não tenha condições de pagar por essa taxa, podem tentar a isenção mediante o auxílio para emissão do certificado. Caso haja bolsas de estudo para ajudar os estudantes, será disponibilizado os links de cadastros.

Todas as ações dentro dos cursos são feitas diretamente na plataforma Coursera. Haja vista que há uma parceria entre a plataforma e a instituição de educação Unicamp.

Estes cursos são oferecidos gratuitamente

Para conseguir se matricular é necessário ir no site da Coursera e criar uma conta. Feito isso, basta copiar o nome do curso desejado e colar na aba de pesquisa. Irá aparecer um pequeno resumo sobre o curso, instituição, docentes, etc. Caso seja do interesse, basta clicar em “Inscrever-se”.

Todos os cursos são abertos e em Português, portanto, possuem um grande ênfase no público alvo brasileiro. Haja vista que a partir de então, milhões de jovens vão ter a oportunidade de conseguir uma capacitação profissional única e sem pagar nada por isso.

Veja a lista de cursos

Alfabetização midiática informacional e diálogo intercultural – Unesco e Unicamp (*)

A complexidade sensível: Um paralelo entre videogames e arte

Fundamentos para indicação racional dos principais exames de radiologia e diagnóstico por imagem relacionados à saúde da mulher

Introdução à Economia do Trabalho: Teorias e Políticas

Introdução ao desenvolvimentos de aplicativos para dispositivos Android (*)

Plano de aula: Uma revisão sobre números racionais para o ensino médio

Pensamento Crítico, Lógica e Argumentação

Pluralidade em português brasileiro: Explorando a compreensão oral e escrita em nivél intermediário (*)

Processamento digital de sinais – amostragem (*)

Revisão Sistemática e Meta-análise

Saúde Baseada em Evidências

Conceitos básicos de logística e supply chain (*)

Cosmetologia: Prática de Manipulação de Cosméticos

Cosmetologia em prol do envelhecimento com saúde e beleza

Escola 4.0: Educação e cultura maker no contexto da nova BNCC – Base Nacional Comum Curricular (*)

Portanto, estes são os cursos oferecidos pela universidade. Basta encontrar o que mais se identifica e pronto. Fazer a inscrição. Todo procedimento pode ser feito através do dispositivo celular ou computador.