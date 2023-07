7 SINAIS sutis de que ele está muito a fim de você

A famosas borboletas no estômago é quando uma pessoa sente quando gosta de alguém, é uma mistura de sentimentos, as vezes incerteza e tudo mais, mas a dúvida é: como saber se a pessoa que você gosta também está a fim de você? A maioria das pessoas tem dúvidas sobre isso, por isso trouxemos um texto com algumas dicas ou sinais que são mais sutis e que podem te ajudar a descobrir.

Sinais sutis de que alguém gosta de você

Atenção

Um dos sinais que podemos perceber e identificar se uma pessoa gosta de você é quando alguém passa bastante tempo e dando atenção para você, se é uma pessoa que sempre quer estar ao lado, por mais que seja apenas conversando em uma roda de amigos, aquele que sempre quer perguntar se está tudo bem, que demonstra interesse em te ajudar, é um sinal claro de que ele tem interesse em você.

Contato físico

O toque é uma das formas de demonstrar afeto e amor, se uma pessoa está buscando sempre estar ao seu lado, tentando tocar na sua mão, te abraçar, pode estar demonstrando um interesse físico e emocional.

Olhares intensos

Como todos dizem “os olhos são as janelas da alma” então quando uma pessoa estiver interessado em você pode perceber que vai ter troca de olhares intensos e até mais prolongados (por muito tempo), é uma forma de demonstrar uma conexão, ou seja, se perceber se tem uma pessoa fazendo isso com você por muito tempo é um outro sinal.

Bastante preocupação

Um outro sinal que demonstra que a pessoa está afim de você é quando ela se importa de verdade com o seu bem-estar, ou seja, é uma pessoa que sempre vai querer saber se está bem e tudo mais.

Ter atitude nos encontros

Se a pessoa demonstrar que deseja ter um encontro com você e demonstra essa iniciativa, propondo conhecer alguns lugares ou eventos para planejar encontros especiais, também é um sinal muito claro.

Interações nas redes sociais

A rede social hoje é uma aliada para ajudar quem está afim de uma pessoa, pois através das redes a pessoa pode demonstrar que tem interesse em você através de uma curtida ou comentário, respondendo suas mensagens rapidamente, são interações virtuais que podem demonstrar o afeto.

Conversar diariamente

Quando uma pessoa está interessada em outra ela sempre quer puxar assunto todos os dias, ela sempre fica interessada em saber quais são os seus planos, sonhos, opiniões, e assim começa a criar algumas conexões.

