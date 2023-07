Não mais do que 8 MINUTOS: é o tempo que leva para liberar limite de R$ 5 mil no Nubank

Aumente seu limite no Nubank – No mundo dos serviços financeiros digitais, o Nubank se destaca por inovar continuamente suas opções de crédito. Uma das novidades recentes é o recurso “Construir Limite”, uma alternativa criada pelo banco digital para ajudar os clientes que buscam aumentar o limite do seu cartão de crédito, mas que por vezes enfrentam obstáculos devido à renda mais baixa, histórico de dívidas ou restrições de crédito.

O recurso “Construir Limite” do Nubank oferece uma oportunidade para os clientes aumentarem seu limite de crédito de forma acessível. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Limite de R$ 5 mil no Nubank

Com a opção “Construir Limite”, o Nubank oferece aos clientes uma maneira de criar seu próprio crédito. Essa alternativa foi desenhada especialmente para aqueles que desejam aumentar o seu limite, mas que não foram aprovados anteriormente. No entanto, a possibilidade de alcançar um limite de R$ 5 mil não está disponível para todos os clientes, uma vez que há uma série de critérios que devem ser cumpridos.

O primeiro passo para utilizar o recurso é escolher um valor da própria conta para ser reservado como limite no cartão de crédito. O montante que for destinado será o equivalente ao total disponível no cartão. Vale destacar que, durante o período em que a quantia estiver reservada para este fim, ela não estará acessível na conta corrente e também não renderá juros.

Diante de uma base de cerca de 70 milhões de clientes, muitos deles em busca constante de um limite de crédito maior, o Nubank se baseia em uma variedade de informações para tomar suas decisões de concessão de crédito. Estas incluem dados do Serasa, informações de outros bancos e também o comportamento financeiro do cliente, como o pagamento da fatura em dia, a concentração dos gastos no aplicativo da fintech e a ausência de restrições no CPF.

Um detalhe importante sobre o recurso “Construir Limite” é que, caso o cliente não pague a fatura até a data de vencimento, o Nubank tem o direito de utilizar o valor reservado para liquidar parte ou a totalidade da dívida. Portanto, é crucial manter o pagamento das faturas em dia para não comprometer o esforço de construção do limite de crédito e para evitar a incidência de taxas adicionais.

Relatos dos clientes

Cerca de um ano após a introdução do recurso “Construir Limite”, alguns clientes já relataram resultados positivos. Entre eles está John, residente do Rio Grande do Sul, que viu seu limite de crédito inicial de R$ 50 crescer significativamente em questão de meses. Ele compartilhou: “Com a Função Construir Limite, comecei a depositar dinheiro e reservar como limite. Isso me permitiu estabelecer um relacionamento com o banco que, logo em seguida, me concedeu R$ 50 como limite inicial. O maior benefício do Nubank é obter uma resposta rápida. Em menos de 6 meses, meu limite cresceu muito e me permitiu viajar e ficar despreocupado com meus gastos”.

Esta ferramenta exclusiva do Nubank é um exemplo de como a fintech está alinhada às necessidades dos clientes e comprometida em oferecer soluções acessíveis para aumentar o limite de crédito, mesmo para aqueles que podem enfrentar dificuldades financeiras.

