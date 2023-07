Cadastro Único sem atualização? Veja o que pode acontecer

Para as pessoas que tem desejo de receber algum benefício social pela parte do governo, como por exemplo o Bolsa Família e o Vale-Gás que, atualmente, são os mais conhecidos e procurados, é necessário fazer inscrição no Cadastro Único e manter totalmente atualizado, caso contrário o benefício pode ser bloqueado.

A plataforma do Cadastro Único é utilizada pelo governo para que ele tenha controle e conhecido de perto sobre a real situação das famílias de baixa renda do Brasil. Por isso, é extremamente importante esse cadastro estar totalmente preenchido e atualizado com todos os dados das pessoas que moram na mesma casa.

confira o que pode acontecer se não fizer a atualização no Cadastro único. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Falta de atualização no Cadastro Único

Como aconteceu recentemente, diversos beneficiários tiveram seus benefícios bloqueados, isso porque o governo detectou alguma irregularidade ou falta de atualização, bloqueou o benefício e deu um tempo determinado para que o responsável fosse pessoalmente e fizesse a atualização que é obrigatória.

As pessoas que não fazem o procedimento de atualização a cada dois anos ou quando acontece alguma mudança nos dados, pode ter:

Cancelamento de benefícios

Bloqueio de benefícios

Exclusão da base de dados para os programas do governo

Benefícios do CadÚnico

Como informamos acima, o CadÚnico é uma plataforma para entrar nos programas sociais, sem o cadastro é impossível. Os benefícios são:

Bolsa Família

Programa DF sem Miséria

Programa Bolsa Alfa

Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas)

Programa Morar Bem

Isenção de taxas em concursos públicos federais

Isenção de taxas em concursos públicos distritais

Telefone Popular

Fomento às atividades produtivas rurais

Tarifa social de energia elétrica

Tarifa social de água Carteira do idoso

Carta social Redução da contribuição previdenciária para fins de aposentadoria de dona de casa

Programa Identidade Jovem; entre outros.

Vale ressaltar que também tem alguns municípios e estados que já exigem o registro adequado dentro do Cadastro Único. Desde o ano de 2001, esse sistema já ajudou o governo a conseguir identificar famílias que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Quem pode se cadastrar no CadÚnico?

Famílias com renda de até meio salário-mínimo por pessoa

Famílias com renda mensal total de até três salários-mínimos

Pessoas que moram sozinhas ou que estejam em situação de rua, acompanhadas ou não

Famílias com renda superior a três salários-mínimos, mas em que uma pessoa esteja vinculada a programas sociais nas três esferas do governo.

