El Niño em 2023 afetará os PREÇOS no Brasil; entenda como

El Niño no Brasil? O Brasil se prepara para enfrentar um inverno fora do comum, com a chegada do fenômeno climático El Niño. Este evento, que ocorre devido a alterações significativas na temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico, deve trazer implicações diretas e indiretas na economia brasileira, conforme sugerem especialistas consultados pelo G1. Portanto, o El Niño pode trazer mais do que apenas alterações climáticas – os brasileiros podem se preparar para impactos em diversos setores, refletindo inclusive nos preços dos produtos em todo o país.

O El Niño afeta a economia do Brasil, gerando impactos diretos e indiretos em diversos setores. Elza Fiúza/Agência Brasil

Como o El Niño pode atingir o Brasil?

Espera-se que o fenômeno cause uma variação atípica na distribuição das chuvas e nas temperaturas, acarretando um tempo mais seco no Norte e Nordeste, enquanto o Sul e Sudeste enfrentarão um período de chuvas intensas. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) antecipa que esta ocorrência do El Niño seja uma das mais intensas dos últimos 70 anos.

Diversos setores da economia poderão sofrer impactos diretos e indiretos, tais como agricultura, atividade pesqueira, bares e restaurantes, vestuário, setor elétrico, segmento farmacêutico, entre outros. Cada um desses setores apresenta nuances próprias de como pode ser afetado pelo fenômeno climático, o que pode ter consequências no bolso do consumidor brasileiro.

Um dos setores que deve sentir os efeitos mais perceptíveis é a agropecuária, devido às alterações na temperatura e nos padrões de chuvas que podem influenciar positiva ou negativamente diversas culturas agrícolas distribuídas pelo país. Segundo a professora da Fundação Instituto de Administração (FIA) Business School, Gleriani Ferreira, caso as previsões se confirmem, os efeitos podem ser diversos e amplos, atingindo desde a produção de ração para o gado até os preços de combustíveis, devido ao possível impacto na produção de cana-de-açúcar.

A chegada do El Niño também pode afetar significativamente a alimentação, refletindo nos preços dos alimentos tanto dentro quanto fora de casa. Conforme a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a alteração na temperatura dos oceanos pode resultar na diminuição da disponibilidade de peixes de água gelada, como o atum, afetando diretamente a culinária japonesa e asiática de maneira geral. Leonel Paim, vice-presidente da Abrasel, ressalta que essas mudanças devem levar o setor a adaptar os menus para minimizar os impactos nos custos.

Outras áreas

Além da alimentação, outras áreas também serão afetadas pelo fenômeno. No setor de vestuário, por exemplo, espera-se que a demanda por roupas de frio diminua, afetando parcialmente as vendas. Edmundo Lima, diretor-executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTex), comenta que o segmento depende muito das condições climáticas para adequar as coleções que disponibiliza.

O El Niño também pode trazer impactos no setor elétrico devido à redução nos reservatórios das hidrelétricas, algo comum em eventos climáticos como esse por conta da menor incidência de chuvas em determinadas regiões.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está se preparando para uma disseminação maior de doenças virais associadas ao El Niño. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, mencionou que há alta probabilidade de 2023 e 2024 serem marcados pelo evento El Niño, aumentando a transmissão de dengue e outras arboviroses, como Zika e chikungunya. Isso também terá reflexos no setor farmacêutico.

De maneira geral, fica claro que a chegada do El Niño pode trazer uma série de desafios para a economia brasileira, que precisará se adaptar para minimizar os impactos. Portanto, é importante que tanto os setores econômicos quanto os consumidores fiquem atentos às mudanças que estão por vir.

