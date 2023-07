Já é possível visualizar os pontos turísticos do Brasil em 3D no Google Maps

Durante o evento Google For Brasil, Realizado dia 27 de junho, foi lançada uma espécie de turismo virtual através do google maps. Também chamada de Immersive View, a nova funcionalidade traz como o nome já diz, uma visualização imersiva em 3D por mais de 20 pontos turísticos do país. É possível visualizar lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília, entre outros, em uma experiência 3D e em 360°.

Sabia que agora dá para visualizar diversos pontos turísticos do Brasil pelo google maps? (Foto:divulgação)

Como funciona a visualização imersiva?

No mês de maio de 2022, foi feito um anúncio oficial sobre o lançamento da Visualização Imersiva, uma inovação também chamada de Immersive View, que emprega recursos de Inteligência Artificial para mesclar imagens aéreas e registros do Street View.

Essa tecnologia revolucionária permite aos usuários a oportunidade de explorar as ruas, monumentos e pontos turísticos populares em um ambiente tridimensional. Com essa nova experiência, é possível mergulhar em uma perspectiva imersiva e realista, proporcionando uma sensação de estar presente nos locais, mesmo sem estar fisicamente lá.

De acordo com a empresa de tecnologia líder do mercado, essa inovação oferece às pessoas a oportunidade de se familiarizarem com um local específico antes de fazer uma visita pessoal.

Com a incrível funcionalidade da Visualização Imersiva, é possível explorar o ambiente e os edifícios nas proximidades do Centro Dragão do Mar de Arte, por exemplo, antes mesmo de se deslocar fisicamente até lá.

Além disso, o Google disponibiliza informações adicionais valiosas, como a previsão do tempo, movimentação da região, estabelecimentos comerciais, restaurantes, shoppings e muito mais. Esses detalhes auxiliam os usuários a se prepararem de maneira mais completa e a obterem uma visão abrangente do local que desejam visitar.

A tecnologia só foi lançada agora no Brasil, mas em outros locais como Tóquio, Londres, Los Angeles, São Francisco, já estava disponível. Pode ser acessada em todos os dispositivos Android e iOS.

Veja mais: Quer se dar bem? Profissões de TECNOLOGIA que estão em alta em 2023

Saiba quais pontos turísticos já estão disponíveis na visualização imersiva

Brasília

Catedral de Brasília;

Congresso Nacional;

Memorial JK;

Palácio do Planalto;

Santuário São João Bosco;

Palácio do Itamaraty;

Museu Nacional da República;

Teatro Nacional Cláudio Santoro.

Fortaleza

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura;

Catedral Metropolitana de Fortaleza;

Estátua de Iracema Guardiã.

Rio de Janeiro

Cristo Redentor;

Maracanã;

Aqueduto da Carioca;

Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro;

Museu de Arte Contemporânea de Niterói;

Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

São Paulo

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP);

Pinacoteca de São Paulo;

Catedral de São Paulo;

Mercado Municipal de São Paulo;

Prédio Altino Arantes;

Pátio do Colégio;

Mosteiro de São Bento;

Museu Catavento.

Com a adição dessa nova característica, os utilizadores têm agora a possibilidade de explorar de forma virtual os atrativos turísticos do Brasil, permitindo-lhes ter uma experiência imersiva prévia antes da visita real, o que torna a experiência global ainda mais rica e envolvente.

Veja mais: Nenhuma inteligência artificial ou tecnologia conseguiria aguentar este fenômeno