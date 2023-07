ESTES filmes dos anos 90 causam uma imensa vergonha alheia

Como todo tipo de arte, o cinema possui produções elogiadíssimas e que são celebradas mesmo depois de anos de sua estreia por causa de seus personagens, elenco cativante, fotografia ou por sua trama inesquecível. Enquanto outras ficaram marcadas na história pelo péssimo trabalho que foi realizado.

Alguns filmes dos anos 90, por exemplo, são alvo de constrangimento até hoje, causando vergonha alheia a cada nova geração que assiste.

Veja aqui uma lista com alguns desses filmes.

Saiba quais filmes dos anos 90 causam vergonha alheia até hoje. (Foto:divulgação)

5 Filmes dos anos 90 que causam vergonha alheia até hoje

1. “Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado”

Dado o enorme sucesso do filme original lançado em 1997, era esperado que houvesse uma continuação. No entanto, os criadores optaram por uma escolha questionável. Em vez de dar sequência à história na cidade original, eles decidiram levar os personagens para um ambiente paradisíaco nas Bahamas.

Nesse local paradisíaco, um indivíduo mal-intencionado elabora um plano intricado de vingança, incluindo a eliminação de pessoas que não têm relação com a trama anterior.

No entanto, a tentativa de criar suspense em torno da identidade do assassino acaba revelando algo previsível desde o início. Embora isso possa proporcionar certa satisfação culpada a alguns espectadores, a falta de coerência compromete a experiência como um todo.

2. “O Inspetor Faustão e o Mallandro”

Durante as décadas de 1980 e 1990, Sérgio Mallandro era uma figura amplamente conhecida na televisão brasileira, enquanto Faustão desfrutava de grande sucesso como apresentador. Surpreendentemente, em 1991, essas duas personalidades foram reunidas em um filme policial com uma temática ecológica.

A trama assume contornos ainda mais peculiares quando descobrimos que Deus narra a história, intervindo nos acontecimentos e concedendo poderes aos protagonistas. O próprio subtítulo do filme, “A Missão (Primeira e Única)”, já indicava que os realizadores não tinham total confiança no sucesso dessa empreitada.

Além disso, não podemos deixar de mencionar o infame rap do ovo, gravado pela dupla como parte da trilha sonora. Essa combinação improvável resultou em um filme que não conseguiu encontrar seu público e se tornou conhecido como um verdadeiro fracasso.

3. “Ringmaster”

No ano de 1998, o apresentador Jerry Springer, reconhecido por seu programa televisivo repleto de conflitos familiares e confusões, estrelou um filme que levava sua peculiaridade para as telas do cinema.

A proposta de assistir a um filme baseado no programa de Ratinho nos Estados Unidos pode despertar curiosidade, porém, acabou se tornando uma verdadeira catástrofe. A produção, cheia de vulgaridade e brigas encenadas, não obteve o mesmo êxito do programa televisivo e deixou os espectadores perplexos.

4. “O Duende 4/Hellraiser 4”

Agora, vamos falar sobre uma combinação aterrorizante no mundo do cinema. Em 1996, as franquias de terror “O Duende” e “Hellraiser” decidiram enviar seus icônicos vilões para o espaço em seus respectivos quarto filmes. Essa escolha peculiar e improvável levou os personagens para cenários distantes da proposta original, que não envolviam elementos de ficção científica.

Enquanto “Hellraiser” ainda conseguiu manter uma trama relacionada ao cubo de Lemarchand, presente nos filmes anteriores, a franquia “O Duende” perdeu sua essência e seguiu uma sequência de filmes cada vez mais decepcionante.

De forma surpreendente, até mesmo o emblemático personagem Jason aderiu à estranha ideia espacial em “Jason X” (2001), se incluirmos esse filme na lista dos anos 90.

5. “Highlander 2 – A Ressurreição”

O filme inaugural da franquia “Highlander”, lançado em 1986, estabeleceu a premissa de que só poderia existir um guerreiro imortal. A trama acompanhava a batalha entre escoceses imortais, que se confrontavam através do corte de cabeças uns dos outros.

No entanto, em 1991, os realizadores optaram por contrariar suas próprias regras ao afirmar que esses guerreiros imortais eram, na verdade, seres extraterrestres que chegaram à Terra para povoá-la.

O segundo filme, intitulado “Highlander 2 – A Ressurreição”, é amplamente considerado como uma das piores sequências e um dos piores filmes de todos os tempos. A tentativa de expandir o universo da franquia resultou em uma trama confusa e pouco satisfatória para os fãs.

