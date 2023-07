Precisa aprender inglês? 5 mil bolsas de 100% estão disponíveis neste curso

Ao saber uma segunda língua, sobretudo o inglês, que atualmente é tido como um dos idiomas universais do mundo, às chances de o candidato obter êxito em vagas de empregos concorridas são altíssimas, por isso, ser fluente no idioma é de suma importância. Pensando nisso, o banco Santander em parceria com o British Council, estão liberando 5 mil bolsas para quem possui interesse na área, confira.

Várias bolsas para cursos de inglês estão sendo ofertadas, confira | Imagem de Ronile por Pixabay

Qual a finalidade do curso?

A parceria entre o banco e o British Council visa ajudar os brasileiros a ter uma segunda língua e de preferência o inglês, pois ao ter essa habilidade, as possibilidades de encontrar melhores empregos aumentam bastante.

Além disso, sabendo inglês, o estudante pode ser especialista em qualquer área e sair do país para desbravar o mundo. Por exemplo, na Europa, o mercado para enfermeiros está crescendo bastante, obviamente, um dos requisitos é falar inglês.

Mas também é possível, a depender da área, que o estudante consiga boas vagas no formato home office e já comece a ganhar em dólares. Lembrando que as empresas locais também valorizam candidatos bilíngues.

Como os cursos funcionam?

Os cursos são oferecidos no formato de “programas” e cada programa possui uma duração de 16 semanas totalizando 12 aulas online, com algum professor do British Council, ao todo, são 48 horas de duração.

As bolsas são distribuídas em cinco níveis de proficiência, ou seja, não há a mistura de turmas entre iniciantes e avançados. Ao se candidatar na vaga, cada estudante pode escolher apenas um nível de proficiência, os níveis são:

Iniciante A1;

Iniciante A2;

Intermediário B1;

Intermediário B2;

Avançado C1.

Segundo o Santander, dentro do programa, os estudantes terão acesso a vários materiais interativos de autoestudo com vídeos e atividades, a fim de capacitá-los ainda mais. O principal objetivo, é que eles fiquem aptos a participarem de reuniões, palestras e networking.

Como se inscrever e qual cronograma do curso?

Para se inscrever no curso, basta acessar o site Becas Santander. As inscrições estarão disponíveis até o dia 31/08/2023, após se cadastrar, é preciso ficar atento se o candidato foi selecionado e ganhou uma das bolsas oferecidas. O cronograma possui aulas sobre:

Como comunicar-se com eficácia em várias situações no contexto profissional, como reuniões, palestras e apresentações;

Ao se candidatar a uma vaga de emprego, como se preparar e como se comunicar com excelência;

Desenvolver a gramática na língua inglesa e o vocabulário, focando no contexto profissional;

Fazer networking com profissionais de várias outras áreas.

As bolsas irão garantir que os candidatos tenham 100% dos cursos subsidiados pelo Santander e a todos que completarem, terão direito a um certificado 100% gratuito, que poderá ser usado no currículo a fim de aumentar as chances de empregabilidade.