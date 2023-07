Como participar do FEIRÃO da Caixa para limpar o nome

Atualmente, muitas pessoas enfrentam desafios financeiros decorrentes de dívidas acumuladas. As razões podem variar, desde dificuldades em lidar com despesas inesperadas até problemas de gerenciamento financeiro. Independentemente das circunstâncias individuais, o fato é que estar endividado pode causar estresse e afetar significativamente a qualidade de vida.

As dívidas podem se acumular ao longo do tempo, tornando-se uma carga pesada sobre os ombros das pessoas, limitando suas opções e impedindo-as de seguir em frente. Felizmente, existem soluções e programas de apoio disponíveis para auxiliar aqueles que desejam recuperar o controle de suas finanças e buscar um caminho para a estabilidade financeira.

Se esse for o seu caso, o Feirão da Caixa pode te ajudar. O banco lançou uma nova campanha de renegociação de dívidas, que promete conceder descontos de até 90% aos participantes. Se trata da ação “Tudo em dia Caixa”, que oferece condições especiais para negociação de contratos comerciais e habitacionais. Até mesmo, débitos referentes a cartões de crédito e crédito rural.

Saiba mais detalhes aqui.

Descubra como participar do feirão da Caixa. (Créditos: Valter Campanato/Agência Brasil)

Saiba quem pode participar

Aproximadamente 4,7 milhões de indivíduos e empresas que possuem débitos em atraso terão a oportunidade de desfrutar dos benefícios da mais recente iniciativa. Aqueles que possuem pendências de até R$ 5 mil poderão realizar a negociação de forma ágil e descomplicada, diretamente nas unidades lotéricas.

A nova campanha de negociação oferece condições vantajosas para contratos comerciais, incluindo descontos de até 90% no valor da dívida, os quais variam de acordo com o tipo de crédito e a situação individual de cada contrato. Os clientes têm um prazo de até 96 meses para efetuar o pagamento, com menor prestação garantida e um período de carência para o primeiro pagamento.

Além disso, a Caixa disponibiliza taxas exclusivas para o parcelamento de faturas atrasadas do cartão de crédito, com até 69 dias de atraso. Para aqueles que desejam renegociar contratos de crédito rural, é possível parcelar ou prorrogar o vencimento da operação, ao mesmo tempo em que obtêm descontos em juros e multas para regularizar sua situação.

Essa iniciativa abrangente proporciona uma oportunidade valiosa para os devedores, permitindo-lhes superar suas dificuldades financeiras por meio de condições favoráveis de negociação.

Veja mais: Comunicado: Caixa anuncia novo saque do FGTS para os trabalhadores CLT

Quais são os canais para renegociar dívidas?

As operações podem ser feitas por meio de um dos seguintes canais:

Site da campanha (www.caixa.gov.br/tudoemdia);

Aplicativo “Cartões Caixa”;

WhatsApp 0800 104 0 104;

Caminhão da Adimplência;

Agências da Caixa;

Aplicativo “Habitação Caixa” (exclusivo para financiamento habitacional);

Agências lotéricas (exclusivo para dívidas de até R$ 5 mil).

Veja mais: Caixa convoca MILHARES de pessoas para novo SAQUE

Como fica o financiamento habitacional?

Pessoas que possuem atraso nas parcelas do seu financiamento residencial têm a opção de utilizar o saldo disponível em sua conta do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para quitar até 80% da prestação mensal, com um limite de seis parcelas. Além disso, é possível incorporar os encargos ao saldo devedor.

Aqueles que optarem por essa forma de negociação terão seus nomes retirados dos registros de órgãos de proteção ao crédito em um prazo de até cinco dias após efetuarem o pagamento do primeiro boleto.