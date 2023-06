Nada está bom para eles! Os signos mais PESSIMISTAS de todos

Algumas pessoas tendem a sempre enxergar as situações sob um prisma negativo, dando mais ênfase às coisas ruins que acontecem do que às situações positivas. E mesmo quando tudo parece correr bem, ainda insistem em procurar motivos para reclamar.

Esse tipo de personalidade mais pessimista pode ter a ver com a Astrologia, sabia? Alguns signos são mais negativos do que outros.

Saiba aqui quais são os signos mais pessimistas e se o seu for um deles, aproveite para refletir e tentar ser uma pessoa mais otimista. Enxergar o mundo com olhos mais esperançosos vai fazer muito bem pra você. Acredite!

Saiba quem são os signos mais pessimistas do zodíaco (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Quem são os signos mais pessimistas do zodíaco

Câncer

Além de serem bastante rancorosos, os cancerianos constantemente estão lutando contra pensamentos negativos sobre os outros, eles mesmos e o mundo. Como são regidos pela lua, mudam de humor com muita facilidade. Isso faz com que eles se deprimam facilmente mesmo quando tudo parece estar fluindo.

Gêmeos

Geminianos têm dupla personalidade. Uma delas é alegre e extrovertida e a outra desanimada e mais fechada. Como criam muita expectativa em relação às pessoas e situações, costumam se frustrar com frequência ao verem que as coisas não saíram do jeito que imaginavam. Diante disso, acabam perdendo a capacidade de acreditar nas coisas e ficando pessimistas.

Virgem

Perfeccionistas e críticos ao extremo, virginianos tendem a enxergar defeito em tudo. Nada nunca está bom para eles. Estão sempre insatisfeitos com o mundo. Isso acontece porque focam mais nos defeitos e erros do que nas qualidades e acertos. Como nada é perfeito, sempre se decepcionam. Isso os deixa com uma postura pessimista em relação à vida.

Escorpião

Escorpião é conhecido como o signo mais profundo do zodíaco. São obcecados em descobrir as causas de tudo ao seu redor, precisando de uma explicação pra tudo. E quanto mais cavam a fundo os problemas, mais se sentem esgotados e deprimidos, pois acabam encontrando respostas que lhe trazem sofrimento. Outra característica que os torna pessimistas é a desconfiança que sentem pelas pessoas. Não se entregam facilmente e guardam seus sentimentos a sete chaves, os revelando apenas quando têm certeza que o outro é confiável. Esse excesso de cuidado e proteção os deixa muitas vezes pessimistas com relação às pessoas, como se todo mundo pudesse traí-los a qualquer momento.

Capricórnio

Esse é mais pessimista de todo o zodíaco. Sempre enxergam o pior em toda situação, como se a vida sempre fosse péssima ou possa piorar a qualquer momento. É o famoso ver o copo meio vazio. Contudo, esse excesso de pessimismo muitas vezes se torna benéfico pra eles. São capazes de transformar a negatividade em motivação para agir. O medo das coisas darem sempre errado os fazem se prevenir melhor, recalcular rotas, traçar estratégias bem elaboradas e só agir quando de fato têm certeza que é o que deve ser feito. Nunca dão um passo sequer sem ter certeza.

