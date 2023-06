Durma MELHOR utilizando estes 5 aplicativos específicos

Existem 5 aplicativos que segundo uma pesquisa que foi feita no ano de 2020 pela FIA (Fundação Instituto de Administração), cerca de 47% dos trabalhadores brasileiros relataram que tem dificuldade para dormir, e o ponto que mais foi citado para essa causa é o estresse do trabalho e o esgotamento. No entanto, o que esses aplicativos podem ajudar?

Infelizmente, hoje em dia são muitas pessoas que sofrem com estresse, ansiedade e acaba não dormindo direito, e lidar com essas noites pode afetar não somente os trabalhadores, porque metade da sociedade vem sofrendo com esses mesmos sintomas devido aos diversos estímulos que o cérebro recebe durante o dia, por isso quando é a noite a mente tem dificuldade para descansar.

Ou seja, quem precisa enfrentar esse problema deve lembrar que pode usar a tecnologia como ajuda para conseguir dormir, através dos aplicativos. Hoje em dia tem vários aplicativos que podem ajudar na hora de dormir e que podem organizar o clico diário.

veja 5 aplicativos que podem te ajudar a ter uma noite de sono melhor. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quais são os aplicativos que podem ajudar a dormir

O monitoramento do sono, pode ser uma das abordagens para conseguir resolver a questão das noites que foram mal dormidas, porque tem ferramentas que conseguem identificar quais são os momentos em que o sono está pesado ou leve, ao qual também são capazes de conseguir monitorar os padrões durante os dias.

Por isso, o próprio software pode indicar qual é a melhor hora para se deitar, e assim ele pode te ajudar a criar hábitos noturnos que se tornam mais saudáveis. Porém, o primeiro passo é deixar claro que o smartwatch não é a única ferramenta que consegue ajudar nessa função.

Apesar do mecanismo é necessário ofertar os dados precisos através da tecnologia e ainda vai ser possível ter bons resultados somente com aplicativos do celular. Considerando isso vai dar para medir a qualidade do sono e o site mencionado recomenda logo no início da lista escrito “Saúde” da Apple, ao qual vai mostrar os dados sobre os estágios do sono, e também mostra um histórico com 14 dias.

Veja também: Aplicativo do Google Chrome está ROUBANDO dados; descubra qual é

Outro que foi citado é o “Samsung Health” que ajuda a medir a qualidade do sono e também informa para a pessoa a quantidade de passos por dia e a variação de peso. A lista também tem o aplicativo “Sleepzy” que usa o microfone do dispositivo, ele consegue captar o som que o usuário emite, como por exemplo o ronco, e através dessa informação, ele consegue fornecer os dados sobre a qualidade do sono como os estágios.

O aplicativo “SleepScore” também entrou na lista dos aplicativos, ele é considerado uma opção para fazer uma monitoria completa das noites, além de analisar os hábitos das pessoas ao qual fornece sugestões de melhoria e conteúdos adicionais.

E por úlitmo, temos também o “Pillow” que é especificamente para iOS e tem a vantagem de oferecer informações e dados detalhados que podem ser integradas a ele.

Veja também: Assinantes da Netflix foram avisados para parar de assistir o aplicativo? Entenda o que acontece