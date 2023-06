Como transformar um PDF com inteligência artificial estilo ChatGPT

Você já ouviu falar no ChatPDF? Através dessa plataforma é possível transformar um arquivo em PDF em chatbot com a ajuda do ChatGPT.

Funciona assim: você acessa o site, envia um arquivo e a inteligência artificial cria uma síntese automática, permitindo perguntas e respostas relacionadas ao documento.

Mas, tem ainda mais funções. Conheça todas aqui e fique por dentro de tudo.

Saiba aqui como funciona o ChatPFD

Além de transformar conteúdos em arquivos através da inteligência artificial, a plataforma também é capaz de entender e traduzir textos em vários idiomas. É possível realizar o download do arquivo com as observações que foram feitas pelo chatbot.

Infelizmente, a plataforma não possui aplicativo. Mas, para acessar é muito fácil. Bastar entrar no navegador e digitar www.chatpdf.com. Depois, clicar em “Drop PDF Here” e selecionar o documento desejado.

O usuário precisa clicar em uma das 3 setas para ver a resposta de uma pergunta, digitar na caixa de texto outra mensagem e pronto. Só enviar para a plataforma.

Agora o download com todas as sinalizações do ChatPDF já vai ter sido concluído.

É importante ressaltar que a versão gratuita só permite o envio de 3 arquivos ou 120 páginas por dia. Quem é assinante tem direito e anexar até 50 documentos ou duas mil páginas diárias.

É seguro usar o ChatGPT?

O ChatGPT foi lançado em novembro e desde lá muitas discussões acerca da segurança da plataforma foram levantadas. Muitos usuários disseram ter encontrado erros ao usar a inteligência artificial, como informações falsas e desinformação sobre determinados assuntos.

A OpenAI, empresa criadora da IA, afirma ser a favor da regularização do recurso para manter a integridade e privacidade dos usuários.

Para o jornal americano The New York Times, falou que trabalham ativamente para diminuir os prejuízos pessoais no treinamento dos sistemas de IA deles, como o ChatGPT. O objetivo da empresa, segundo eles, é que a inteligência artificial aprenda sobre o mundo e não sobre indivíduos particulares.

Motorista viraliza nas redes sociais ao usar ChatGPT para se livrar de multa de trânsito

Uma situação inusitada aconteceu no condado de York, na Inglaterra. Uma estudante britânica de 22 anos foi multada ao estacionar o carro em um local perto de sua casa. A moça cujo nome é Millie Houlton teve a ideia de responder a notificação usando o ChatGPT e se livrou de pagar uma multa no valor de £ 60 (aproximadamente R$ 360). Segundo a jovem, a penalidade foi aplicada de forma errada, pois afirma que tinha permissão para estacionar no local.

Millie contou o relato em seu perfil no TikTok, alcançando 455 mil visualizações e mais de 36 mil curtidas. Ela disse, em entrevista à BBC News, ter usado a IA por ter sido muito difícil articular o que ela queria dizer. O ChatGPT respondeu a solicitação em apenas alguns minutos, com detalhes de toda a situação e argumentos justificando o motivo da multa estar errada. Incrível, né?