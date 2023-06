Cadastro Único atualiza e pode cancelar beneficiários com facilidade

Nos últimos meses, ocorreram vários cortes no programa Bolsa Família por conta de beneficiários que estavam recebendo o benefício de maneira irregular, mais de 1 milhão de brasileiros foram retirados da folha de pagamento. E agora, a tendência é que esse processo ocorra novamente e com uma maior facilidade, já que o Cadastro Único atualizou e está conseguindo cruzar dados quase que automaticamente com outras bases de dados, entenda.

Cadastro Único sofre atualizações e beneficiários do Bolsa Família podem ser retirados do programa | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Função do Cadastro Único

O Cadastro Único é uma base de dados que o Governo usa para obter as informações econômicas das famílias brasileiras, um dos bordões do programa é “conhecer para incluir” e isso define exatamente o papel do Cadastro em questão.

Após as famílias se cadastrarem e o governo ter acesso às informações pessoais como:

Quantidade de membros na família;

Pessoas que trabalham;

Renda per capita;

Quantidade de crianças;

Quantidade de crianças em idade escolar.

E fazendo a análise das informações anteriores, é possível que haja o remanejamento da família para o programa social que ela se enquadrar.

Por que nos últimos meses tantas famílias foram retiradas do Bolsa Família?

O fato ocorreu devido ao alto índice de irregularidades encontradas nos Cadastros dos brasileiros no programa social em questão. Ao realizar a análise de vários cadastros, foi constatado que na gestão anterior, houve uma falha na fiscalização e por conta disso, chegou na situação atual.

Onde mais de 1 milhão de brasileiros estavam recebendo o Benefício de Maneira irregular, ao passo que outros milhões que realmente precisavam do benefício não estavam recebendo. Sem contar, nas famílias que decidiram se desmembrar para obter mais de um benefício.

Entretanto, agora, deve ser o “fim da linha” para quem recebe o benefício de maneira irregular, tudo isso graças a uma atualização que ocorreu no Cadastro Único.

Como funciona essa atualização do Cadastro Único?

Após a atualização que ocorreu no Cadastro Único, ele agora é capaz de cruzar suas informações com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). No CNIS há inúmeros outros dados dos brasileiros e é possível realizar um teste A/B para comparar as informações e averiguar se elas estão condizentes.

Portanto, se algum beneficiário mentir em um dos dois cadastros com a finalidade de obter alguma vantagem como por exemplo, a inclusão em algum programa social, ele poderá ser retirado de maneira compulsória.

E isso é algo bom, principalmente, para as pessoas que precisam do benefício mas não podem receber o valor pois ainda estão na fila de espera. Agora, que toda essa operação de fiscalização será feita de maneira automática, o número de pessoas que estão no programa de maneira errônea provavelmente deve aumentar beneficiando quem está fora do programa social.