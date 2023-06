Brilho, leveza e maciez nos CABELOS com esta mistura caseira

Como todos dizem, o cabelo é a maquiagem e imagem da mulher, são diversas mulheres que amam ter seus cabelos hidratadas, mas hoje em dia isso não fica apenas para o grupo feminino, homens também estão adotando medidas de hidratação em seus cabelos, se você não tem dinheiro para ficar indo sempre no salão de beleza, trouxemos uma mistura caseira para usar dentro de casa e o cabelo continuar macio.

Vale ressaltar que essa mistura caseira que vamos falar hoje combina com ingredientes naturais que são conhecidos ótimos para o cabelo, pois esses produtos juntos agem para fortalecer, nutrir e estimular o crescimento, e o melhor de tudo é que são produtos naturais.

Se você sonha em ter cabelo com brilho e maciez, esse texto é para você. Acompanhe a leitura abaixo e confira como fazer essa mistura.

confira como faezr a mistura para ter cabelo macio. Imagem: master1305 / FreePik

Qual é a melhor mistura caseira para cabelo?

Um dos principais ingredientes e que todos conhecem a eficiência esse produto é o óleo de coco, é um óleo que tem propriedades hidratantes e nutritivas que podem ajudar a reparar os cabelos danificados, proporcionado o brilho e a maciez. Não podemos deixar de destacar que o óleo pode penetrar no folículo piloso e promover o crescimento saudável do cabelo.

Outro produto que não podemos deixar de comentar e que também faz um trabalho maravilhoso no cabelo é o óleo de rícino, ele é popularmente conhecido por fortalecer o cabelo e também estimula o crescimento, ele tem ácidos graxos que nutrem e condicionam, e deixa o cabelo macio e brilhante, e ajuda a combater a queda de cabelo.

Como preparar essa mistura?

Para fazer essa mistura é bem fácil e simples. Pode começar combinando quantidades iguais do óleo de coco e óleo de rícino dentro de uma tigela e misturar bem, depois você pode aquecer um pouco para ajudar na hora da aplicação no cabelo. Assim que aplicar no cabelo massageie suavemente o couro cabeludo e espalhe até as pontas.

Deixe essa mistura 30 minutos no cabelo ou durante a noite quando for dormir para ter um resultado melhor, depois lave bem o cabelo. Se você começar a usar essa receita de maneira regular com certeza vai notar uma diferença em seu cabelo, tanto no crescimento como na maciez, vai se tornar mais saudável.

A nossa dica é para você tentar fazer isso no seu cabelo pelo menos uma vez para perceber a eficiência dessa mistura e que com certeza vai trazer resultados positivos.

