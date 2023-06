Finalmente! Governo decide liberar pagamento de DÍVIDAS em 60 vezes

Pagamento facilitado de dívidas – Em meio à crescente onda de inadimplência que assola o país, surge uma luz no fim do túnel para milhões de brasileiros endividados. O tão esperado programa de renegociação de dívidas do poder executivo, batizado de “Desenrola”, teve novos detalhes revelados nesta segunda-feira (26), prometendo uma nova alternativa para os cidadãos que buscam uma oportunidade de limpar o nome e sair da situação de endividamento.

Com o Desenrola, é possível renegociar as dívidas e encontrar opções de pagamento que se adequem à situação financeira de cada indivíduo. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Governo anuncia programa de pagamento de dívidas

O programa Desenrola, promessa de campanha do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se prepara para sair do papel e se tornar realidade nas próximas semanas. Segundo informações divulgadas pelo Governo Federal, o pontapé inicial do projeto está previsto para o mês de julho. No entanto, neste primeiro momento, será realizada uma espécie de leilão com o objetivo de selecionar as empresas que terão o direito de participar do programa. Somente no mês de agosto, a iniciativa será aberta ao público em geral.

O funcionamento do programa foi descrito em uma postagem no perfil oficial do Governo Federal nas redes sociais. A partir de agosto, por meio da plataforma Desenrola Brasil, os cidadãos endividados poderão ter uma visão panorâmica de todos os seus débitos em um só lugar, além de identificar as instituições que fazem parte do programa, os descontos oferecidos e as condições de negociação.

A estrutura do programa será dividida em duas faixas principais. A primeira faixa é destinada aos brasileiros que recebem até dois salários mínimos, ou estão inscritos no Cadastro Único, e possuem dívidas de até R$ 5 mil. As dívidas poderão ser renegociadas e quitadas à vista ou parceladas em até 60 vezes, com uma taxa de juros de 1,99%. Já a segunda faixa contemplará pessoas com dívidas bancárias. Nesses casos, o Governo Federal vai criar as condições para que o banco negocie a dívida diretamente com o devedor.

Um dos grandes diferenciais do Desenrola é a criação de um Fundo Garantidor. Esse fundo consiste em um valor disponibilizado pelo Governo Federal para garantir o funcionamento do programa. O fundo será utilizado para ressarcir as empresas quando não houver o recebimento do valor acordado por parte do cidadão. Isso significa que, mesmo nos casos em que o inadimplente não honrar o acordo, a empresa terá a garantia do recebimento do valor acordado.

Segurança financeira

Esse mecanismo tem como objetivo oferecer maior segurança para as empresas, incentivando-as a oferecer condições mais vantajosas para o devedor. Com menos risco de calote, espera-se que o cidadão tenha mais oportunidades de limpar seu nome. Vale ressaltar, no entanto, que o Fundo Garantidor será disponível apenas para as pessoas que se enquadram na primeira faixa do programa.

Na mesma ocasião, o Governo Federal confirmou seu plano de perdoar todas as dívidas de cidadãos que estão inadimplentes devido a débitos inferiores a R$ 100. Isso ocorrerá mesmo sem a necessidade de um acordo formal. No entanto, vale lembrar que essa medida só será aplicável às dívidas com empresas participantes do programa Desenrola.

Segundo o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), atualmente mais de 1,5 milhão de brasileiros encontram-se inadimplentes por conta de dívidas inferiores a R$ 100. Ademais, o Governo Federal estima que o Desenrola beneficiará mais de 70 milhões de cidadãos a partir de agosto. Enquanto isso, a orientação para os inadimplentes é aguardar mais um pouco para saber se conseguirão um bom desconto na renegociação das dívidas ou não.

