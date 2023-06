RUGAS? NUNCA MAIS! 3 receitas de BOTOX caseiro com maisena

Atualmente, é muito difícil encontrar uma pessoa que, mesmo que não acompanhe o mercado da beleza, não tenha ouvido falar no famoso botox ao menos uma vez. Afinal, trata-se de uma substância extremamente famosa, utilizada para amenizar rugas, preencher as marcas de expressão e amenizar também os sinais de envelhecimento que aparecem na pele com o passar dos anos.

Porém, nem todas as pessoas sabem que é possível fazer um verdadeiro botox caseiro de forma prática, e por meio de um ingrediente muito simples: a maisena!

Abaixo estão listadas exatamente três opções para este tratamento caseiro, para que quem possui o desejo de cuidar da pele sem precisar investir altas quantias de dinheiro possa escolher a sua preferida.

Este botox caseiro é feito com ingrediente fácil de obter | Imagem: Katelyn Greer / unsplash.com

Receitas de botox caseiro com maisena

O botox caseiro acima mencionado nada mais é do que uma espécie de máscara facial, feita com maisena.

E existem exatamente 3 receitinhas de como fazer o preparo, conforme mostrado a seguir:

Receita 1 de botox caseiro

O preparo desta primeira receita pede 2 xícaras de água, fervidas junto a uma colher de maisena e, ainda, a exatamente 2 cápsulas da famosa vitamina E. O processo de fervura deve durar tempo suficiente para que a vitamina se dissolva e, então, será hora de desligar o fogo e esperar até que a mistura esteja fria.

Uma vez fria, a máscara deve ser aplicada no rosto com a ajuda de pincel, devendo agir por exatos 20 minutos. Terminado esse tempo, será preciso fazer um enxágue, porém a água, além de ser corrente, deverá estar morna. Portanto, a retirada do produto pode ser feita no banho, por exemplo.

Receita 2 de botox caseiro

Para esta outra receita, é preciso usar um recipiente fundo, no qual deve ser batida a clara de 1 ovo.

A esta clara, já batida, deve ser acrescentado o suco de somente 1 limão, sendo preciso continuar mexendo em seguida. Terminada essa parte da mistura, será hora de acrescentar 1 colher da nossa estrela, a maisena, e seguir mexendo até obter uma consistência mais espessa.

Pronto!

O botox caseiro já pode ser aplicado ao rosto, devendo ficar na pele por 20 minutos. Sua retirada também deve ser com água corrente e morna.

Receita 3 de botox caseiro

Por fim, nesta terceira receita, deve-se primeiramente dissolver 1 colher (sopa) de maisena em um copo com água para, então, ferver esta mistura em seguida.

Depois da mistura estar fria, deve-se acrescentar somente 1 colher (também de sopa) de iogurte natural, além do suco de uma cenoura, e misturar tudo isso muito bem.

Feito isso, a máscara já estará pronta: sua aplicação e sua retirada devem acontecer seguindo os mesmos processos das receitas acima, com a diferença de que o tempo de ação é menor, de somente 15 minutos.

É importante ter atenção

Cada botox caseiro ensinado acima pode ser aplicado na pele 3 vezes por dia. Porém, é muito importante prestar atenção aos sinais que o corpo dá.

Caso surja alguma reação, a aplicação deve ser interrompida, e um dermatologista deve ser procurado. A dica geral, por sinal, é sempre seguir todas as orientações deste profissional, ao invés de simplesmente agir por conta própria.

