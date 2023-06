Comunicado GERAL! 14º do INSS tem novidades para 2023

Neste ano de 2023, o décimo terceiro salário já está sendo pago de maneira antecipada, isto é, nos meses de Junho e Julho, algo análogo já havia ocorrido em anos anteriores. Mas uma notícia acabou alegrando todos os segurados do INSS, pois foi proposto que houvesse um pagamento extra, além do 13° salário, dessa vez, seria uma espécie de 14° salário, caso isso ocorra de fato, os principais beneficiados serão os aposentados e pensionistas, entenda.

Saiba toda a verdade em relação ao 14° salário do INSS | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que é o 13° salário?

O valor em questão, é um dinheiro extra que os trabalhadores recebem todos os anos, comumente, ele era pago nos meses de Julho (depositado em setembro) e nos meses de novembro (depositado em dezembro), por conta disso, ficou popularmente conhecido como abono natalino, mas na prática, ele representa bem mais do que isso.

O 13° serve para que os trabalhadores tenham direito a ter um dinheiro extra para comprar o que quiserem ou simplesmente, se divertirem, sem precisar comprometer o salário habitual, principalmente, nos meses citados, que geralmente possuem festas famosas.

Por isso, o 13° salário é bom para quem recebe e também para a economia local, já que os beneficiários do valor aproveitam do dinheiro, para realizar compras nos comércios e também na compra de presentes.

Por que o 13° salário foi adiantado?

Desde o período da pandemia, em alguns momentos, o valor do abono foi adiantado, mas o que ocorre é: ao iniciar o ano, o governo já possui um orçamento aprovado, então, a depender da situação econômica no momento, pode haver a antecipação.

O principal intuito é fomentar a economia e permitir que os beneficiários não fiquem em uma situação tão apertada, inerente a dívidas, por exemplo. No momento que há a antecipação, todos ganham.

Então, neste ano de 2023, mais uma vez aconteceu a antecipação, como de costume, em duas parcelas, a primeira corresponde a metade do benefício e a segunda corresponde a outra metade, mas com o desconto do Imposto de Renda.

Haverá o pagamento de um 14° salário?

Até o momento, não há nada concreto em relação ao tema, mas ele ainda segue sendo discutido porque em 2020, um deputado redigiu um Projeto de Lei que visava conceder o 14° salário para todos os beneficiários do INSS, sobretudo, aqueles que dependiam apenas do benefício para sobreviver.

Entretanto, para que ele seja aceito, é preciso que passe ainda por uma longa caminhada, como por uma comissão especial e também por uma votação no Senado e caso não fosse reprovado, iria para as mãos do presidente.

Portanto, após tudo que foi exposto, é pouco provável que o 14° salário seja aprovado agora, antes disso ocorrer, é preciso que ele passe por várias análises para que seja identificada a sua importância e como irá acontecer o custeio.