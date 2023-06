Descubra TUDO o que você precisa saber antes de pedir um empréstimo consignado

O empréstimo consignado está presente na vida de muitos brasileiros há bastante tempo. De modo especial na dos aposentados e pensionistas do INSS. Trata-se de uma modalidade de empréstimo cujo as parcelas são subtraídas automaticamente todos os meses do benefício recorrente recebido. No caso desses cidadãos: do aposento ou pensão. Há algum tempo os brasileiros souberam como funcionava essa modalidade através do Auxílio Brasil, pelo seu consignado. Ainda existem muitas dúvidas sobre o consignado se realmente é uma boa opção e outras dúvidas técnicas. Veja neste artigo todas as respostas que você precisa antes de contratar um consignado.

É preciso pagar taxa para liberar o consignado?

Muitas pessoas acabam caindo no mito de que é necessário pagar taxas para liberar os valores do empréstimo consignado. Entretanto, isso é mito. Nenhuma instituição financeira deve cobrar taxas para liberar o empréstimo consignado. Geralmente quando isso acontece — é golpe por parte da financeira ou até mesmo criminosos especializados.

Desse modo, nenhum tipo de taxa deve ser cobrado para liberação do valor e muito menos contratação. Os únicos valores pagos são as parcelas mensais que os clientes contratantes devem arcar todos os meses após a contratação do empréstimo.

É possível contratar o consignado mesmo com o nome sujo?

Por mais que seja um produto financeiro, o consignado não obriga os contratantes a estarem com o nome limpo para permitir a sua contratação. Visto que o contrato permite que haja a subtração dos valores mensais diretamente na folha de pagamento. Isso permite que todos os beneficiários que tenham margem consigam realizar o empréstimo.

Haja vista, que isso independe de estar ou não com o nome limpo. Como o dinheiro é descontado da folha de pagamento, as chances de inadimplência são quase zeros.

A dívida do empréstimo é encerrada após a morte?

Algumas pessoas acabam acreditando que no caso de óbito por parte do titular do empréstimo consignado, o valor restante acaba sendo esquecido e a dívida quitada. Entretanto, não é bem assim que funciona. Os valores das parcelas e até mesmo tempo de pagamento depende diretamente do perfil do contratante. Sendo a idade um dos principais fatores.

Visto que de acordo com as instituições financeiras, é mito. A dívida continua em aberto mesmo após a morte do títular. Ou seja, é uma dívida que é preciso ser paga mesmo depois do falecimento do responsável.

Realmente vale a pena?

De acordo com o perfil do cliente, sim. Visto que o consignado é uma das melhores modalidades para os aposentados, pensionistas e servidores públicos. Pois como os valores são descontados diretamente na folha de pagamentos, as taxas de juros são mais flexíveis e menores.

Ainda mais quando o perfil do solicitante é bom. Isso de acordo com o score de crédito, idade, etc. Tudo isso influencia diretamente. Portanto, no caso de adversidades financeiras e necessidade de levantar um capital — é bastante interessante a contratação do empréstimo consignado.

Portanto, em razão da taxa de juros e prazo de pagamentos — vale sim a pena caso o cliente realmente deseje a contratação do empréstimo consignado.