5 passos para se dar BEM NO AMOR; veja as dicas

Dicas para ter sucesso no amor – Manter um relacionamento amoroso sólido e saudável pode parecer uma tarefa árdua para muitos casais, porém, esse desafio é totalmente viável. Embora seja comum associar um relacionamento de sucesso a histórias de contos de fadas, a realidade é mais complexa e rica. Em artigo publicado no portal Psychology Today, o terapeuta Steven Stosny compartilha suas observações e conselhos de décadas de trabalho com casais, apontando alguns caminhos que podem impulsionar a melhoria significativa das relações amorosas.

As dicas mencionadas são um guia útil para cultivar um amor duradouro e saudável. Foto: divulgação

Confira estas dicas para quem procura um amor duradouro

Stosny pontua que, contrariando o que muitos podem pensar, os relacionamentos bem-sucedidos não são feitos apenas de romance idealizado, mas de uma dinâmica realista preenchida de respeito, afeto, responsabilidade afetiva e amor. Cada relacionamento é único, formado por experiências individuais e únicas, no entanto, certos padrões podem contribuir para um relacionamento mais saudável e próspero.

Veja também: Amor bate à porta na vida destes SIGNOS durante a Lua Nova do mês

Para que haja uma mudança efetiva, é necessário o engajamento de ambos os parceiros. Ambos precisam querer e estar dispostos a mudar, construindo juntos uma conexão sólida e consistente. A contribuição de cada indivíduo na relação é crucial para fortalecer os laços afetivos e construir uma parceria sólida.

Com quase quatro décadas de trabalho com casais em situações de alto estresse e dificuldade, Stosny tem acumulado uma série de percepções valiosas sobre as dinâmicas dos relacionamentos. “A experiência me ensinou muito sobre as sombras dos relacionamentos, mas mais importante, me ensinou sobre a luz. Observando meus casais, atolados em dor crônica e ressentimento, trabalhando em direção à luz, eles revelaram alguns segredos”, compartilha o terapeuta.

Dentre as lições aprendidas e partilhadas por Stosny, algumas se destacam pela sua aplicabilidade em diversas situações. A primeira delas é o incentivo para interpretar as intenções do parceiro da forma mais positiva possível, contanto que isso não envolva um olhar irrealista ou a tolerância a atitudes abusivas.

O terapeuta também incentiva os indivíduos a se esforçarem para ser o tipo de parceiro que gostariam de ter. A autocrítica e a vontade de se aperfeiçoar são tão importantes quanto as expectativas depositadas no outro. Outra orientação fundamental é aprender a apreciar e tolerar as diferenças do parceiro, pois cada um tem suas peculiaridades e essas diferenças podem enriquecer a relação.

Pequenos momentos e mudança de postura

Além disso, Stosny destaca a importância dos pequenos momentos de conexão entre o casal. Ele sugere que esses instantes podem ser tão importantes quanto grandes gestos, pois são neles que a intimidade e a cumplicidade se fortalecem.

Finalmente, o terapeuta sugere uma mudança de postura no que se refere à atitude diante dos conflitos e dificuldades. Ele aconselha que, ao invés de culpar, negar e evitar, é mais saudável e produtivo escolher proteger, melhorar, apreciar, conectar e resolver.

Essas dicas, acumuladas ao longo de décadas de experiência com casais, têm o potencial de auxiliar na construção de relacionamentos mais saudáveis e duradouros. No entanto, é importante lembrar que cada relacionamento é único e que o sucesso de uma relação amorosa depende do comprometimento e esforço de ambas as partes envolvidas.

Veja também: Amor à disposição! ALUGUEL de namorado é a nova moda no Japão