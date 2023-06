Significado do emoji de punhos fechados do WhatsApp SURPREENDE muita gente

Emoji do WhatsApp – A complexidade de interpretar corretamente a miríade de emojis que povoam as plataformas de comunicação digital é uma questão crucial na era da comunicação instantânea. Para a geração atual, fluentes na linguagem dos emojis, esses pequenos símbolos digitais são muito mais do que meros adornos. Servem como uma nova linguagem que, quando usada corretamente, pode expressar emoções, ideias e conceitos complexos. Dentre eles, o emoji do punho levantado, comumente usado no WhatsApp, carrega uma rica história e um significado que pode surpreender a muitos.

No WhatsApp, é importante saber o significado de cada emoji para evitar mal-entendidos na comunicação digital. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.brFoto: divulgação

Conheça o significado deste emoji bastante usado no WhatsApp

Nas mãos do designer japonês Shigetaka Kurita, em 1999, surgiu o primeiro conjunto de 176 emojis em um esforço da empresa NTT Docomo para impulsionar a comunicação digital. O trabalho pioneiro de Kurita plantou as sementes para a explosão de quase 4.000 caracteres emoji que enriquecem nossas interações digitais hoje. Como seria de esperar, com tal variedade, a interpretação correta de cada emoji se torna um desafio. Em especial, o emoji do punho levantado, que carrega um significado surpreendente que pode ser facilmente mal interpretado.

Veja também: Novo suporte do WhatsApp será ajuda que usuário PRECISAVA

O punho erguido, apesar de sua aparência inocente, tem sido fonte de choque cultural e confusão. Criado no Japão e disseminado mundialmente através de plataformas como o WhatsApp, este emoji tem provocado mal-entendidos devido à sua interpretação variável. Seu uso inocente pode levar a conflitos indesejados, pois seu significado original pode divergir bastante do que é comumente entendido.

Significado pode ser diferente de acordo com o contexto

Contrário ao uso frequente do emoji como forma de insulto em tom de brincadeira entre amigos, ou até mesmo como um símbolo de protesto, o significado original do punho erguido é bastante diferente. Na realidade, o punho levantado simboliza o número zero. Surpreendentemente, em linguagem de sinais, este gesto é uma das maneiras de indicar a ausência de algo, ou a inexistência de unidades de uma determinada coisa.

Portanto, a compreensão desse fato ajuda a evitar a utilização equivocada deste emoji. O designer que criou este ícone estava ciente da versatilidade e amplitude dos gestos manuais na comunicação, traduzindo isso em um emoji de uso universal.

Tendo esclarecido o significado original deste emoji, seu uso agora pode ser apropriado e livre de mal-entendidos. Particularmente em tempos em que os emojis têm causado confusão nas redes sociais devido à ambiguidade de seu significado, sobretudo para gerações mais jovens que empregam esse recurso de forma mais intuitiva e frequente.

Entretanto, é importante ressaltar que o contexto em que o emoji do punho levantado é utilizado pode influenciar seu significado. Apesar de seu significado original ser o número zero, este emoji pode assumir a conotação de um gesto de protesto ou apoio a uma causa, dependendo da situação. Portanto, é essencial sempre considerar quem enviou a mensagem e o contexto em que foi enviada para uma interpretação correta no WhatsApp.

Veja também: Novidade entra em fase de TESTES para WhatsApp no Android