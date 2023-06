Prazo no FIM: PIS/PASEP esquecido volta ao governo

Todos os anos os trabalhadores ficam atentos acerca dos valores a serem sacados do PIS/Pasep. Este abono paga 01 salário mínimo a todos os brasileiros que exerceram pelo menos 30 dias de atividades remuneradas no ano-base. Devido a pandemia, o ano-base do PIS/Pasep deste ano é atrasado em 24 meses. Ou seja, os repasses feitos no ano de 2023 são referentes ao ano-base de 2021. Entretanto, o dinheiro esquecido que irá voltar para o Governo Federal é um pouco diferente. É referente aos trabalhadores que exerceram atividades remuneradas em determinados períodos.

Prazo do FIM PIS/PASEP esquecido volta ao governo | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Pis/Pasep será devolvido ao Governo?

Sim e não. O PIS/Pasep convencional que muitos conhecem irá continuar da mesma maneira. Entretanto, o PIS/Pasep das cotas é que irão retornar para o Tesouro Nacional caso os titulares ou dependentes no abram o requerimento de saque.

Estima-se que há mais de R$ 24 bilhões em cotas do programa que estão disponíveis para mais de 10 milhões de trabalhadores. Este abono ér eferente aos trabalhadores que trabalharam de carteira assinada entre 1971 e 1988.

Portanto, aos que não realizaram o saque ainda é necessário que isso seja feito até agosto. Caso contrário, terá que abrir um requerimento interno para conseguir sacar o valor. Até então, os valores só podiam ser sacados em alguns casos.

Em 2019 é que foi permitido o saque integral. Caso contrário, o titular e dependentes só poderiam sacar o PIS/Pasep armazenados nas cotas em caso de doenças graves. Pelo que tudo indica, há em média R$ 2,3 mil disponível para cada trabalhador.

É necessário consultar os valores esquecidos de maneira precoce, a fim de evitar que o valor volte para o Tesouro Nacional. Desse modo, dificultando um pouco os saques dos repasses.

Como consultar os valores?

Os valores podem ser consultados diretamente pelo aplicativo Meu FGTS. Caso contrário, é necessário ir até o site do Governo e entrar nas opções do FGTS. Ou então, através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Haja vista que é possível consultar os saques acumulados de pessoas falecidas. É necessário ser dependente do titular para conseguir sacar o dinheiro.

Dentro do aplicativo é necessário ir até a aba de saques e solicitar o saque do PIS/Pasep. A partir de então, será necessário verificar os dados e informar uma conta bancária.

No caso de pessoas falecidas é possível fazer a solicitação pelo próprio aplicativo. Na aba de “Meus saques”, “Outras opções de saques” e então escolher por “PIS/Pasep – Falecimento do Trabalhador”.

Basta preencher os dados solicitados e abrir o requerimento de saque. Na ocasião, o valor final é liberado juntamente com o FGTS.