Ladrões escondidos de Wi-Fi estão na sua casa! Confira os 3 principais

Wi-Fi lento em casa? Em meio à era da hiperconectividade, o sinal Wi-Fi se tornou um elemento indispensável para as atividades do dia a dia. No entanto, o que muitos não percebem é que existem três “vilões” escondidos dentro de suas próprias casas, sabotando a qualidade da conexão de internet. Apesar de parecer uma situação desesperadora, existem soluções viáveis para otimizar o sinal da banda larga sem a necessidade de grandes reformas na residência.

O piso de madeira maciça em casa pode afetar a conexão Wi-Fi, mas há soluções para melhorar o sinal. Foto: divulgação

Soluções para o Wi-Fi na sua casa

Especialistas em conectividade da Signal Booster destacam que um desses inimigos silenciosos do Wi-Fi é o piso de madeira. Contraintuitivamente, a robustez da madeira, frequentemente considerada um atributo positivo para a decoração e conforto, pode interferir no sinal Wi-Fi e até na recepção de telefonia celular. Isso ocorre porque a madeira, principalmente se for maciça e espessa, tende a atenuar a velocidade do sinal. As madeiras mais macias, como o pinho, têm menos impacto, mas ainda podem causar interferências. Entretanto, demolir o piso de madeira certamente não é uma solução prática para melhorar o sinal de Wi-Fi.

A segunda fonte de interferência pode ser o drywall, material comumente utilizado na construção de paredes internas. As propriedades físicas do drywall podem causar bloqueio total do sinal se já estiver fraco, além de afetar a conexão de dados 3G, 4G e 5G. Os especialistas também apontam que os cômodos mais isolados, que não fazem parte de um layout aberto, são mais suscetíveis à interrupção do sinal.

O último criminoso oculto de Wi-Fi é o tijolo, um material resistente, mas considerado pelos especialistas da Signal Booster como um dos maiores bloqueadores de sinal. A espessura do tijolo e a argamassa utilizada entre eles podem diminuir significativamente a velocidade da conexão. Isso é especialmente relevante para aqueles que residem em propriedades antigas, que podem estar pagando por uma velocidade de banda larga que, na realidade, não estão conseguindo aproveitar devido à obstrução do sinal.

Localização do roteador

Diante desse cenário, a solução para melhorar o sinal Wi-Fi em casa não está em reformas estruturais, mas na localização estratégica do roteador e na utilização de tecnologias avançadas. Os roteadores ‘mesh’, ou roteadores de malha, por exemplo, são projetados para eliminar zonas mortas. Eles funcionam com a ajuda de plug-in pods, que criam uma rede de mini roteadores que podem cobrir um espaço muito mais amplo do que um único roteador.

Esses pods operam enviando os sinais do roteador principal para as partes da casa onde estão conectados, formando uma espécie de “bolha” de conexão Wi-Fi em toda a propriedade, se configurados corretamente. Dependendo do tamanho da casa, mais pontos de conexão podem ser adicionados para ampliar a cobertura. Desde que estejam dentro do alcance uns dos outros, os pods conseguem se comunicar sem a necessidade de um roteador ou switch adicional, facilitando um roteamento de dados rápido e eficiente.

Vários provedores de serviços de banda larga, incluindo Virgin Media e BT, oferecem extensores de Wi-Fi, que podem ser configurados ao visitar o site do provedor. Os acordos variam de acordo com cada provedor. No início do ano, por exemplo, a Virgin ofereceu um impulso gratuito de Wi-Fi para clientes com pacotes selecionados, prometendo altas velocidades de banda larga ou um crédito de £ 100 na conta. Desta forma, dependendo do pacote, a solução pode ser totalmente gratuita, tornando-se uma opção viável para combater os vilões ocultos do Wi-Fi em casa e melhorar a experiência de conexão.

