Por que uns recebem mais? Entenda as diferenças de valores no NOVO Bolsa Família

A diferença entre os pagamentos do Bolsa Família para cada composição familiar, está gerando dúvidas dos beneficiários do projeto.

A explicação está nos novos adicionais concedidos, que variam de acordo com a família e aplicação das regras de proteção.

Entenda aqui sobre essas diferenças e veja o calendário do mês de junho.

Saiba as diferenças de pagamento no Bolsa Família. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Entenda as diferenças de pagamento no Bolsa Família

O Bolsa Família passou a oferecer benefícios adicionais a determinados grupos dentro do programa neste mês de junho. Está previsto um adicional de R$150 para famílias com crianças de até 6 anos. Já as que possuem lactantes, gestantes ou crianças e jovens entre 7 e 17 anos, o valor adicional é de R$50. Tem algumas famílias que possuem também o direito de Auxílio Gás no valor de R$109.

O objetivo desses adicionais é dar um suporte para famílias mais vulneráveis socialmente, principalmente após as dificuldades que a pandemia do covid-19 trouxe.

Embora o valor mínimo pago pelo programa seja de R$600, algumas famílias podem receber um valor menor devido às regras de proteção. Segundo essa regra, as famílias que aumentaram a renda podem continuar fazendo parte do programa por mais dois anos, mas recebendo a metade do valor original.

A Caixa Econômica Federal, que é responsável pela gestão do projeto, orienta seus beneficiários a consultarem o extrato disponibilizado pelo aplicativo do Caixa Tem.

A diferenças nos pagamento estão relacionadas às novas diretrizes do Bolsa Família. Com essa nova regra de proteção, algumas famílias recebem mais do que outras. Essa medida é uma maneira de garantir uma transição gradual e sustentável para as famílias beneficiárias.

Confira abaixo o calendário do Bolsa Família para o mês de junho

NIS com final 1: pagamento no dia 19/06;

NIS com final 2: pagamento no dia 20/06;

NIS com final 3: pagamento no dia 21/06;

NIS com final 4: pagamento no dia 22/06;

NIS com final 5: pagamento no dia 23/06;

NIS com final 6: pagamento no dia 26/06;

NIS com final 7: pagamento no dia 27/06;

NIS com final 8: pagamento no dia 28/06;

NIS com final 9: pagamento no dia 29/06;

NIS com final 0: pagamento no dia 30/06.

Como fazer para receber o Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família poderão ser utilizados os cartões e senhas para saque do Auxílio Brasil. No caso de famílias que recebem o benefício pelo aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital, podem continuar usando o app para este fim.

Em 6 de março foi lançado um novo aplicativo para smartphones, que tem como objetivo substituir o app Auxílio Brasil. O aplicativo se chama Bolsa Família.

Para poder receber o Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês.

Precisam estar inscritos no cadastro único com os dados corretos e atualizados. O cadastro é realizado em postos de atendimento de assistência social dos municípios, como os CRAS. Tem que apresentar cpf ou título de eleitor.

Mas após o cadastro no cadúnico, a família não passa a receber de imediato. O programa identifica de forma automatizada, as famílias que serão incluídas e começarão a receber o benefício.