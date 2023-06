Comunicado GERAL: Consignado do BPC está disponível em 2023! Veja qual o valor

No Brasil, há alguns benefícios exclusivos para pessoas que têm algum tipo de deficiência que impossibilite o trabalho ou seja idoso em situação de vulnerabilidade social. O benefício em questão é o BPC, que é administrado pelo INSS. Ou seja, todo o processo de concessão é feito pela autarquia. E no início deste ano, uma notícia envolvendo o benefício veio à tona e deixaram vários beneficiários em uma saia justa, isto é, a possibilidade de realizar empréstimo consignado com o auxílio foi suspensa, todavia, agora ela voltou, confira as condições.

Empréstimo do BPC voltou à tona e faz a alegria de todos | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que o empréstimo consignado BPC foi suspenso?

O benefício em questão, é voltado para pessoas que tenham algum problema que as deixem impossibilitadas de se sustentar, como alguma doença grave, seja ela temporária ou permanente. Ele também abrange pessoas idosas que não conseguem se sustentar sozinhas, portanto, o caráter do BPC é assistencial.

Como ele é de natureza assistencial, é notório que quem recebe o valor mensal é famílias em vulnerabilidade social, então, ao permitir que elas peguem a renda “assistencial” e realize o empréstimo, isso pode acabar atrapalhando as finanças, principalmente, quando a operação é realizada no impulso.

Devido a isso, em março de 2023, a possibilidade de realizar o empréstimo foi cancelada, entretanto, com algumas mudanças, o governo autorizou novamente o uso do benefício para que seja realizado um consignado.

Veja também: Ministro Bate O Martelo E Revela NOVIDADE Sobre O Preço Do Gás

Quais as principais mudanças?

Como salientado, uma decisão errada pode fazer com que uma família fique endividada, para evitar isso, agora, será preciso aguardar cinco dias entre a simulação do empréstimo e a celebração do contrato. O período em questão irá servir para que os beneficiários possam pensar melhor.

Além disso, outra mudança que gerou bastante impacto, foi em relação à margem consignável. Isso significa que o valor máximo do benefício que o cidadão pode comprometer por mês, anteriormente, era de 45% e agora passou para 35%.

Basicamente, usando um salário mínimo, anteriormente, o valor mensal que poderia ser comprometido era de R$ 424,00, agora será de apenas R$ 396,00. Isso ocorre por conta que ainda sobra uma margem de 5% para cartão de crédito consignado ou cartão benefício.

Veja também: Nubank Libera Informações DECISIVAS Para Todos Os Clientes

Como realizar o empréstimo BPC em 2023

Embora no dia 19 de Junho o Governo tenha autorizado a volta do empréstimo consignado usando o BPC, é preciso que seja liberado pela Dataprev todas as informações inerentes à operação em questão.

Após a liberação, o beneficiário precisa procurar uma instituição bancária de confiança para realizar a simulação do valor em questão, a depender da instituição, o valor dos juros pode variar, para mais ou para menos.

Antes de fechar algum contrato, é importante ir em outros bancos conferir condições melhores, no final da “pesquisa”, opte por aquela que melhor atender suas necessidades, tanto no quesito juros e prazo para pagamento.